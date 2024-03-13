Prince Of Persia: The Lost Crown'a Ücretsiz Güncellemeler Ve Bir DLC Geliyor!

Bu güncelleme Mart ayı içerisinde gelecek ve oyuna speedrun modu ekleyecek. Aynı zamanda Permadeath modu ve yeni Sargon kozmetikleri de oyun içerisinde yer alacak.

Bir diğer ücretsiz güncelleme ise 2024 yılının ortalarında gelecek ve Boss Rush adında bir oyun modu bizleri karşılayacak. Aynı zamanda Yeni Sargon kıyafetleri de oyun içerisine eklenecek.