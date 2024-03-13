Prince Of Persia: The Lost Crown'a Ücretsiz Güncellemeler Ve Bir DLC Geliyor!
Prince Of Persia: The Lost Crown'a Ücretsiz Güncellemeler Ve Bir DLC Geliyor!
Prince of Persia: The Lost Crown ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan Ubisoft, oyunun geleceği hakkında bazı paylaşımlarda bulundu. Yeni ücretsiz güncellemeler ve bir adet ek paket yolda!
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Prince of Persia: The Lost Crown çok fazla sevildi!
İlk ücretsiz içerik "Warrior's Path" olacak.
Peki son güncelleme ne ola ki?
Ek paket ise belirsizliğini koruyor.
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