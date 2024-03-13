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Prince Of Persia: The Lost Crown'a Ücretsiz Güncellemeler Ve Bir DLC Geliyor!

Prince Of Persia: The Lost Crown'a Ücretsiz Güncellemeler Ve Bir DLC Geliyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 01:57

Prince of Persia: The Lost Crown ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan Ubisoft, oyunun geleceği hakkında bazı paylaşımlarda bulundu. Yeni ücretsiz güncellemeler ve bir adet ek paket yolda!

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Prince of Persia: The Lost Crown çok fazla sevildi!

Prince of Persia: The Lost Crown çok fazla sevildi!

Ubisoft tarafından piyasaya sürülen ve serinin uzun bir aradan sonra ilk oyunu olan Prince of Persia: The Lost Crown, oyuncular tarafından çok sevildi ve satış rekorları kırmayı başardı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre oyuna yeni ücretsiz ek içerikler geliyor.

İlk ücretsiz içerik "Warrior's Path" olacak.

İlk ücretsiz içerik "Warrior's Path" olacak.

Bu güncelleme Mart ayı içerisinde gelecek ve oyuna speedrun modu ekleyecek. Aynı zamanda Permadeath modu ve yeni Sargon kozmetikleri de oyun içerisinde yer alacak. 

Bir diğer ücretsiz güncelleme ise 2024 yılının ortalarında gelecek ve Boss Rush adında bir oyun modu bizleri karşılayacak. Aynı zamanda Yeni Sargon kıyafetleri de oyun içerisine eklenecek.

Peki son güncelleme ne ola ki?

Peki son güncelleme ne ola ki?

Ücretsiz olarak yayınlanacak son güncelleme içerisinde ise yeni bulmacalar, farklı dövüş mekanikleri ve platform ögeleri yer alacak. Elbette Sargon için yeni kıyafetler, kozmetikler ve daha fazlası da bu güncelleme içerisinde yer alacak.

Ek paket ise belirsizliğini koruyor.

Ek paket ise belirsizliğini koruyor.

3 farklı ücretsiz güncelleme sunacağını açıklayan Ubisoft, hikayeye katkı sağlayacak ve 2024'ün sonlarına doğu çıkacak DLC içeriği için net bir bilgi vermiyor. Ancak bu ek paketin hikayeyi daha da kapsayacağı yönünde bilgiler var.

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