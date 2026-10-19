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Prag'a Taşınacakları Konuşuluyordu: Aslı Enver, Kızı Elay'ın Konuştuğu Videoyu Paylaştı!

Prag'a Taşınacakları Konuşuluyordu: Aslı Enver, Kızı Elay'ın Konuştuğu Videoyu Paylaştı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 13:13
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Eşi Berkin Gökbudak'ın yeni görevi nedeniyle Prag'a yerleşmeye hazırlandıkları konuşulan Aslı Enver, bu kez kızı Elay'la gündemde. Ünlü oyuncu, 3 yaşındaki kızıyla çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Elay'ın kameraya dönüp konuştuğu o anlara düştüğü not ise videoya ayrı bir tatlılık kattı.

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Aslı Enver, Kavak Yelleri'nden İstanbullu Gelin'e uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Aslı Enver, Kavak Yelleri'nden İstanbullu Gelin'e uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Londra doğumlu Aslı Enver'i çoğumuz Kavak Yelleri'nin Mine'si olarak tanıdık. Suskunlar, Babil ve İstanbullu Gelin'deki Süreyya rolüyle hayran kitlesini büyüten oyuncu, son olarak Netflix'in Enfes Bir Akşam dizisinde Engin Akyürek'le kamera karşısına geçti. Yapım, ikinci sezon onayını da almıştı.

Özel hayatında ise sayfa 2022'de değişti. Enver, iş insanı Berkin Gökbudak'la 12 Kasım 2022'de dünyaevine girdi, çiftin kızı Elay da 4 Temmuz 2023'te dünyaya geldi. Yani bugün 42 yaşında olan oyuncu, ilk kez 39 yaşında anne oldu.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Prag'a taşınma kararı geçen ay gündeme bomba gibi düştü.

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Prag'a taşınma kararı geçen ay gündeme bomba gibi düştü.

Uzun yıllardır ilaç sektöründe yönetici olan Gökbudak, Temmuz 2026'da Johnson & Johnson Innovative Medicine'ın Çekya genel müdürlüğüne getirildi. Gökbudak, LinkedIn'deki paylaşımında yaklaşık üç yıl önce gezdikleri Prag'ın bir gün evleri olabileceğini düşündüğünü, bu hayalin yeni göreviyle gerçeğe dönüştüğünü anlattı. Eylül sonunda çıkan haberlere göre aile birkaç hafta içinde tamamen Prag'a yerleşecekti. Aslı Enver ise taşınma ve oyunculuk kariyerinin geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Taşınma ne zaman diye konuşulurken Aslı Enver, 3 yaşındaki kızı Elay'ın kameraya konuştuğu anları "İştahını sevdiğim" notuyla paylaştı.

Taşınma ne zaman diye konuşulurken Aslı Enver, 3 yaşındaki kızı Elay'ın kameraya konuştuğu anları "İştahını sevdiğim" notuyla paylaştı.

Daha geçen ay '3 yaş ben' notuyla paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla Elay'ın kendisine ne kadar benzediğini gösteren Enver, bu kez kızının konuşkan halini takipçileriyle paylaştı. Videonun Prag'da mı yoksa İstanbul'da mı çekildiği ise belli değil. Belli olan tek şey var, Elay'ın muhteşem tatlılığı!

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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