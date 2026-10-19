Prag'a Taşınacakları Konuşuluyordu: Aslı Enver, Kızı Elay'ın Konuştuğu Videoyu Paylaştı!
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Eşi Berkin Gökbudak'ın yeni görevi nedeniyle Prag'a yerleşmeye hazırlandıkları konuşulan Aslı Enver, bu kez kızı Elay'la gündemde. Ünlü oyuncu, 3 yaşındaki kızıyla çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Elay'ın kameraya dönüp konuştuğu o anlara düştüğü not ise videoya ayrı bir tatlılık kattı.
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Aslı Enver, Kavak Yelleri'nden İstanbullu Gelin'e uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri.
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Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'ın Prag'a taşınma kararı geçen ay gündeme bomba gibi düştü.
Taşınma ne zaman diye konuşulurken Aslı Enver, 3 yaşındaki kızı Elay'ın kameraya konuştuğu anları "İştahını sevdiğim" notuyla paylaştı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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