Prag'a Taşınacakları Konuşuluyordu: Aslı Enver, Kızı Elay'ın Konuştuğu Videoyu Paylaştı!

Daha geçen ay '3 yaş ben' notuyla paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla Elay'ın kendisine ne kadar benzediğini gösteren Enver, bu kez kızının konuşkan halini takipçileriyle paylaştı. Videonun Prag'da mı yoksa İstanbul'da mı çekildiği ise belli değil. Belli olan tek şey var, Elay'ın muhteşem tatlılığı!