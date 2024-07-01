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Portekiz Slovenya'yı Penaltılarla Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Portekiz Slovenya'yı Penaltılarla Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 00:49

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Portekiz, normal süresi ve uzatmalar devreleri golsüz biten karşılaşmada Slovenya'yı penaltılarla 3-0 mağlup ederek çeyrek final bileti aldı.

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EURO 2024'te A Milli Takım'ın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaştı.

EURO 2024'te A Milli Takım'ın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaştı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 geçilen maçın penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 geçilen maçın penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Maç içinde de önemli kurtarışlara imza atan kaleci Diogo Costa, penaltılarda Slovenyalı futbolculara geçit vermedi. 24 yaşındaki file bekçisi, ilk üç penaltıyı çıkararak turu getirdi.

Maç içinde de önemli kurtarışlara imza atan kaleci Diogo Costa, penaltılarda Slovenyalı futbolculara geçit vermedi. 24 yaşındaki file bekçisi, ilk üç penaltıyı çıkararak turu getirdi.

Roberto Martínez yönetimindeki ekip, 5 Temmuz Cuma günü çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Roberto Martínez yönetimindeki ekip, 5 Temmuz Cuma günü çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
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