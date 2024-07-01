Portekiz Slovenya'yı Penaltılarla Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
Portekiz Slovenya'yı Penaltılarla Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
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EURO 2024'te A Milli Takım'ın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaştı.
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Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 geçilen maçın penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, son 8 takım arasına adını yazdırdı.
Maç içinde de önemli kurtarışlara imza atan kaleci Diogo Costa, penaltılarda Slovenyalı futbolculara geçit vermedi. 24 yaşındaki file bekçisi, ilk üç penaltıyı çıkararak turu getirdi.
Roberto Martínez yönetimindeki ekip, 5 Temmuz Cuma günü çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
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