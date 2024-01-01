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Polisten Kaçan Alkollu Sürücü: "Sanırım Ünlü Oluyorum"

Polisten Kaçan Alkollu Sürücü: "Sanırım Ünlü Oluyorum"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 12:06

Bursa'da alkollu bir sürücünün görüntüleri çok güldürdü. Polis uygulama noktasından kaçan otomobil, yakıt alırken yakalandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı yerlerine konulan uygulama noktasından kaçan Harun Y., 10 km ileride yakıt alırken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı yerlerine konulan uygulama noktasından kaçan Harun Y., 10 km ileride yakıt alırken yakalandı.

Alkolmetreyi üfledikten sonra promil alkolü 0.69 çıkan Harun Y., şaşkınlığını saklayamadı. Harun Y. "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Bir tane bira içmiştim, onu da tam bitirmemiştim. Nasıl alkollü çıktım anlam veremiyorum." dedi.

Alkolmetreyi üfledikten sonra promil alkolü 0.69 çıkan Harun Y., şaşkınlığını saklayamadı. Harun Y. "Ehliyetim olmadığı için kaçtım. Bir tane bira içmiştim, onu da tam bitirmemiştim. Nasıl alkollü çıktım anlam veremiyorum." dedi.

Gazetecinin "Polis ekipleri yakaladı yine" sözlerine üzerine Harun Y., "Türk polisi abi kaçılır mı? Şuan ünlü oluyorum sanırım, hangi kanala çıkacağım?" dedi.

Gazetecinin "Polis ekipleri yakaladı yine" sözlerine üzerine Harun Y., "Türk polisi abi kaçılır mı? Şuan ünlü oluyorum sanırım, hangi kanala çıkacağım?" dedi.

Diğer yandan, uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü Harun Y.'ye 15 bin lira ceza yazılırken, aracı bağlanarak otoparka çekildi

Diğer yandan, uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü Harun Y.'ye 15 bin lira ceza yazılırken, aracı bağlanarak otoparka çekildi

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Harun Y.'nin gazeteciyle arasında geçen sohbeti 👇

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