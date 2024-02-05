Pole Pole Kilimanjaro

Afrika’nın çatısı, Hemingway’e ilham veren karlar, Renay, Dilara, Baha ve Faruk’tan dinlediğim hikayeler… Tereddüt bile etmeden, “beni de yaz” dedim. Yüksek irtifaya bağlı baş ve boyun ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk nedeniyle Annapurna ve Ağrı’da zorlandığımı, 4850m’nin ötesine gidemediğimi hatırlatan çok oldu tabii. Kolay olmayacağını biliyorum ama kendimi orada hayal etmek bile çok heyecan vericiydi. “Yükler” diyeceksiniz. Belki…

Yola çıkarken aklımda zirve değil, Necdet Turhan’dan dinlediğim Barranco Duvarı, bitişindeki Kissing Rock, Cumhur’ın gönderdiği programda okuduğum yağmur ormanları, Colobus Maymunları, Lava Tower vardı. Niyetim dağ, bedenim ve zihnim izin verirse kendi 5000m bariyerimi geçmekti.

Yolculuk Moshi’de başladı. Kilimanjaro Doğal Parkı’na Machame Kapısı’ndan girdik. 10 kişilik grubumuza rehberler, aşçılar ve porterlardan oluşan 32 kişi eşlik ediyordu. Konaklamanın tamamı çadırlarda olacağı için bizimle birlikte tüm kamp malzemesinin, mutfağın, bir haftalık yiyecek ve suyun bir kamp noktasından diğerine taşınması gerekiyordu.

Daha önce hiç duymadığım kuş seslerini, yeşilin kokusunu duyarak ormanın içinde ilerlerken yağmur başladı. Evet, yağmur ormanında belgesellerde gördüğüm yağmura yakalandık. Dağda başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri botlarınızın ıslanmasıdır. Hele böylesine nemli coğrafyalarda, onları bir sonraki güne kadar kurutmak neredeyse imkansızdır çünkü. Cumhur’un tüm uyarılarına rağmen Nepal’de, köprü yerine, akarsudan geçtiğim için günlerce botlarımı çantama bağlayıp sandaletle yürümek zorunda kalmıştım.

Moshi’de kiraladığım tozluklar sayesinde ayakkabılarımın içi ıslanmadı ama su geçirmez olduğunu var saydığım için sırt çantamın üzerine giydiğim rüzgarlığım beni yolda bıraktı. Kampa vardığımızda çantamın içinde tek bir kuru malzeme yoktu. Tek koruyabildiğim muşamba çantamın içindeki pasaportum ve telefonumdu. Tedbiri asla elden bırakmayan, benim aksime, malzeme konusunu ciddiye alan dostum Nildem yedekli gelip benimle pançosunu, yağmurluğunu, çanta koruyucusunu paylaşmasaydı birkaç gün sonra maruz kalacağımız doluyu da iliklerime kadar hissedecektim.