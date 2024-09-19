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Polatların İlk Aİle Pozu, Can'a Sahne Tozu Yutturan Ezgi Mola: 19 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Polatların İlk Aİle Pozu, Can'a Sahne Tozu Yutturan Ezgi Mola: 19 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 01:58

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı pek şeker bir kombinle karşımızdaydı.

Şeyma Subaşı pek şeker bir kombinle karşımızdaydı.

Ezgi Mola, oğlu Can'ı Müjdat Gezen Tiyatrosu'na götürdü.

Ezgi Mola, oğlu Can'ı Müjdat Gezen Tiyatrosu'na götürdü.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü düğüncülük oynadı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü düğüncülük oynadı.

Özge Özpirinçci, kızına istediği kombini giydirip saçlarını örmeyi başardı!

Özge Özpirinçci, kızına istediği kombini giydirip saçlarını örmeyi başardı!

Cezaevinden tahliye olan Engin ve Dilan Polat'tan ilk aile pozu geldi.

Cezaevinden tahliye olan Engin ve Dilan Polat'tan ilk aile pozu geldi.
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Hande Erçel'in keyfi her zamanki gibi hepimizden daha yerindeydi.

Hande Erçel'in keyfi her zamanki gibi hepimizden daha yerindeydi.

Gamze Erçel, çekim hazırlığı yaptı.

Gamze Erçel, çekim hazırlığı yaptı.

Berfu Yenenler, oğluyla dondurma date'ine çıktı.

Berfu Yenenler, oğluyla dondurma date'ine çıktı.

Danla Bilic, cümleten iyi geceler diledi.

Danla Bilic, cümleten iyi geceler diledi.

Paris'e kaçan Yasemin Tatlıses poz kesti.

Paris'e kaçan Yasemin Tatlıses poz kesti.
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Başak Dizer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün ekibini paylaştı.

Başak Dizer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün ekibini paylaştı.

Pelin Akil, yine çok güzeldi.

Pelin Akil, yine çok güzeldi.

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