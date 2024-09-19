Polatların İlk Aİle Pozu, Can'a Sahne Tozu Yutturan Ezgi Mola: 19 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Polatların İlk Aİle Pozu, Can'a Sahne Tozu Yutturan Ezgi Mola: 19 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı pek şeker bir kombinle karşımızdaydı.
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Ezgi Mola, oğlu Can'ı Müjdat Gezen Tiyatrosu'na götürdü.
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü düğüncülük oynadı.
Özge Özpirinçci, kızına istediği kombini giydirip saçlarını örmeyi başardı!
Cezaevinden tahliye olan Engin ve Dilan Polat'tan ilk aile pozu geldi.
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Hande Erçel'in keyfi her zamanki gibi hepimizden daha yerindeydi.
Gamze Erçel, çekim hazırlığı yaptı.
Berfu Yenenler, oğluyla dondurma date'ine çıktı.
Danla Bilic, cümleten iyi geceler diledi.
Paris'e kaçan Yasemin Tatlıses poz kesti.
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Başak Dizer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün ekibini paylaştı.
Pelin Akil, yine çok güzeldi.
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