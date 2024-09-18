Eda Ece'nin Zarif Mina'sından Özge Özpirinçci'nin Koca Aşkına: 18 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Eda Ece'nin Zarif Mina'sından Özge Özpirinçci'nin Koca Aşkına: 18 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, Melisa'yla çorap seçimlerini gösterdi.
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Berfu Yenenler, YouTube programının reklamını yaptı.
Seda Bakan, makyajına hayran kaldı.
Eda Ece, bütün gün çalıştı, eve Mina'sına kavuştu.
Özge Özpirinçci, biricik kocasıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan "Roma'da nikah" pozları geldi.
Yasemin Şefkatli Tatlıses, miniğinin mimiklerini tiye aldı.
Merve Boluğur, soruyu yanlış anladı.
Arzu Sabancı, havayı güzel buldu.
Demet Akalın, Hira'nın saçlarıyla özel olarak ilgilendi.
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Pelin Akil, trafikte sıkışıp kaldı.
Hande Erçel'in keyfi yerindeydi.
Danla Bilic, atına manikür pedikür yaptırdı.
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