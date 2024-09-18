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Eda Ece'nin Zarif Mina'sından Özge Özpirinçci'nin Koca Aşkına: 18 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Eda Ece'nin Zarif Mina'sından Özge Özpirinçci'nin Koca Aşkına: 18 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 00:52

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı, Melisa'yla çorap seçimlerini gösterdi.

Şeyma Subaşı, Melisa'yla çorap seçimlerini gösterdi.

Berfu Yenenler, YouTube programının reklamını yaptı.

Berfu Yenenler, YouTube programının reklamını yaptı.

Seda Bakan, makyajına hayran kaldı.

Seda Bakan, makyajına hayran kaldı.

Eda Ece, bütün gün çalıştı, eve Mina'sına kavuştu.

Eda Ece, bütün gün çalıştı, eve Mina'sına kavuştu.

Özge Özpirinçci, biricik kocasıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.

Özge Özpirinçci, biricik kocasıyla evlilik yıl dönümünü kutladı.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan "Roma'da nikah" pozları geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan "Roma'da nikah" pozları geldi.

Yasemin Şefkatli Tatlıses, miniğinin mimiklerini tiye aldı.

Yasemin Şefkatli Tatlıses, miniğinin mimiklerini tiye aldı.

Merve Boluğur, soruyu yanlış anladı.

Merve Boluğur, soruyu yanlış anladı.

Arzu Sabancı, havayı güzel buldu.

Arzu Sabancı, havayı güzel buldu.

Demet Akalın, Hira'nın saçlarıyla özel olarak ilgilendi.

Demet Akalın, Hira'nın saçlarıyla özel olarak ilgilendi.
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Pelin Akil, trafikte sıkışıp kaldı.

Pelin Akil, trafikte sıkışıp kaldı.

Hande Erçel'in keyfi yerindeydi.

Hande Erçel'in keyfi yerindeydi.

Danla Bilic, atına manikür pedikür yaptırdı.

Danla Bilic, atına manikür pedikür yaptırdı.
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