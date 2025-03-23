PlayStation Türkiye'nin İmamoğlu Göndermesine Opera'dan Yanıt
PlayStation Türkiye'nin İmamoğlu Göndermesine Opera'dan Yanıt
PlayStation Türkiye'nin X hesabı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek gösterilerine göndermede bulunan bir paylaşım yapmıştı. Paylaşıma internet tarayıcısı Opera'dan destek geldi.
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Saraçhane'deki miting sırasında PlayStation Türkiye'nin paylaşımı sosyal medyada viral olmuştu, Opera'dan Sony'e yanıt verildi.
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PlayStation Türkiye'nin paylaşımı 👇
Opera'nın paylaşımı yanıtı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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