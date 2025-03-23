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PlayStation Türkiye'nin İmamoğlu Göndermesine Opera'dan Yanıt

PlayStation Türkiye'nin İmamoğlu Göndermesine Opera'dan Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.03.2025 - 09:10

PlayStation Türkiye'nin X hesabı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek gösterilerine göndermede bulunan bir paylaşım yapmıştı. Paylaşıma internet tarayıcısı Opera'dan destek geldi.

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Saraçhane'deki miting sırasında PlayStation Türkiye'nin paylaşımı sosyal medyada viral olmuştu, Opera'dan Sony'e yanıt verildi.

Saraçhane'deki miting sırasında PlayStation Türkiye'nin paylaşımı sosyal medyada viral olmuştu, Opera'dan Sony'e yanıt verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitinglerinde CHP lideri Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün gece (23 Mart Cumartesi) İBB Merkez Yerleşkesi önünde toplanan binlerce vatandaşla bir araya gelerek İmamoğlu'na destek mesajları vermişti. Açıklamaların yapıldığı sırada PlayStation Türkiye'nin sosyal medya paylaşımı X'te gündem olmuştu. Viral olan gönderiye Opera yanıt verdi.

PlayStation Türkiye'nin paylaşımı 👇

PlayStation Türkiye'nin paylaşımı 👇
twitter.com

Paylaşımda Detroit: Become Human oyunundaki bir sahnenin görüntüsü yer almış ve 'X tuşunu fulledik' ifadeleri kullanılmıştı.

Opera'nın paylaşımı yanıtı 👇

Opera'nın paylaşımı yanıtı 👇
twitter.com

Popüler internet tarayıcısı PlayStation Türkiye'ye'nin dikkat çeken paylaşımına 'kökle' diyerek yanıt verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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