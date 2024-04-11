Plaj Pozu Başını Yaktı: Sahte Raporla Tatile 15 Yıl Hapis İstemi

İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi istenip, etkin pişmanlık hükümlerinin mağdurun rızasıyla uygulanabileceğini, böylelikle cezasında üçte birden üçte ikiye kadar indirime gidilebileceği, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'nin ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıl hapsini istedi. Mahkeme, tarafların son savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.