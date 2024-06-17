Pişti Olan veya Aynı Kıyafeti Farklı Tarzlarda Kombinleyen 10 Ünlü İsme Gelin Birlikte Bakalım!
Pişti Olan veya Aynı Kıyafeti Farklı Tarzlarda Kombinleyen 10 Ünlü İsme Gelin Birlikte Bakalım!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/josephlongo/...
Hollywood'un benzer isimlerini ya da aynı kıyafetleri giyenleri sık sık görüyoruz... Fakat bazıları var ki arşivden kıyafet giymeye bayılıyor! Gelin pişti olan ya da aynı kıyafeti farklı tarzda kombinleyen isimlere birlikte bakalım👇
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1. Patina Miller, Lala Kent ve Talullah Willis
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2. Angelina Jolie ve Sydney Sweeney
3. Cate Blanchet 2023 Oscar Ödül Töreninde ve 2024 senesinde bir defilede aynı üstü farklı şekillerde kombinlemiş.
4. Kelly Clarkson ve Sarah Jessica Parker
5. Olivia Wilde ve Margaret Zhang
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6. Lady Gaga ve Julianne Hough
7. Kim Kardashian ve Kelsea Ballerini
8. Beyonce ve Zendaya
9. Elizabeth Olsen Aubrey Plaza
10. Elizabeth Banks 2004 Vanity Fair Oscar Partisine giydiği elbiseyi 2020'de de giydi!
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