PISA 2025’te Türkiye’den Umut Veren Sonuçlar: Yükseliş Güzel, Şimdi Sırada Fırsat Eşitliği Var

Türkiye’nin puanı 2022’ye göre fende 18, okumada 16, matematikte ise 9 puan arttı. Türkiye ayrıca bu dönemde üç alanın tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu. Üstelik temel yeterliğin altında kalan öğrenci oranı azalırken üst düzey başarı gösterenlerin oranı da yükseldi. Kısacası ortada gerçek ve değerli bir ilerleme var.

2. Fen öne çıktı, matematikte fark kapandı

Türkiye fen bilimlerinde 494 puanla 482 olan OECD ortalamasını geçti. Okumada da 472 puana ulaşarak OECD ortalamasının 11 puan üzerine çıktı. Matematikte ise puanımız 462, OECD ortalaması 463 oldu. Ancak öğrencilerin yüzde 35,7’sinin hâlâ temel matematik yeterliğinin altında bulunması, bu alanda desteğin sürmesi gerektiğini gösteriyor.

3. Başarı yükselirken eğitimdeki farklılıklar devam ediyor

Sosyoekonomik açıdan en avantajlı ve en dezavantajlı yüzde 25’lik öğrenci grupları arasında fen bilimlerinde 81 puanlık fark bulunuyor. Bununla birlikte, dezavantajlı öğrencilerimizin OECD ülkelerinde benzer koşullarda yaşayan akranlarından daha yüksek sonuçlar alması oldukça umut verici. Bu tablo, uygun destek sağlandığında öğrencilerin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ama başarıyı yalnızca öğrencilerin dayanıklılığına bırakmamak gerekiyor.

4. Yoksunluk ve devamsızlık da eğitim başarısının bir parçası

Öğrencilerin yüzde 34,3’ü maddi, yüzde 18,9’u sosyal yoksunluk yaşadığını bildiriyor. Herhangi bir yoksunluk yaşadığını belirtenlerin toplam oranı ise yüzde 41,6. Öğrencilerin yüzde 53’ü de PISA uygulamasından önceki iki hafta içinde en az bir tam gün okula gitmediklerini söylüyor. OECD ortalamasında bu oran yüzde 22.

Bu rakamlar, akademik başarıyı değerlendirirken öğrencilerin okul dışındaki yaşam koşullarını da dikkate almamız gerektiğini hatırlatıyor.