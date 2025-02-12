Pinokyo: Yeni Düzende Bir Kukla Hikâyesi

Bir zamanlar, Toskana'nın küçücücük bir kasabasında, siyasetin rüzgârından uzak, sade bir marangoz yaşardı: Gepetto Usta. Yalnızlıktan yorulmuş, kendi dünyasına bir ses katmak isteyen Gepetto, bir gün sihirli bir odun parçası buldu. Ama bu odun diğerlerinden farklıydı; çünkü içinde gözle görülmez, ama hissedilir bir güç barınıyordu: Çıkarların sesi.

Gepetto, bu sihirli odunu işleyerek bir kukla yaptı. Adını da Pinokyo koydu. Fakat Pinokyo bir kukladan fazlasıydı; o, hayatta kalmak için doğruyu değil, işe yarayanı söylemeyi öğrenmek zorundaydı. Pinokyo, siyasetin ışıltılı sahnesine adım attığında, yalanların büyüsüyle tanıştı. Ne zaman ki bir gerçeği çarpıttı ya da bir vaadi tutmayacağını bile bile verdi, burnu uzamaya başlardı. Ancak şöyle bir fark vardı:

Bu yeni düzende uzayan burnu kimse görmüyordu. Çünkü herkesin burnu aynı şekilde uzamıştı. Artık uzun burunlar, siyasetin yeni normaliydi. Uzun burunlar, tecrübenin, ustalığın bir işareti olarak kabul ediliyordu. Hatta bazıları, burnu en çok uzayanı en başarılı lider olarak görüyordu. Pinokyo, bu yeni düzende yalanların sadece bireysel çıkarlar için değil, toplumu bir arada tutmak için de kullanılabileceğini fark etti. İnsanlar, rahatsız edici gerçekler yerine, iç ısınıklı yalanlara sarılmayı tercih ediyordu ve Pinokyo, her yalanının ardından biraz daha yükseldi, biraz daha alkışlandı, biraz daha unutulduğunda yalanlarının içine sığıyordu.

Pinokyo, zamanla öğrendi ki yalan söylemek sırf bir kusur değil, bir beceri olarak da sunulabilirdi. Dürüstlük ise, sadece kaybedenlerin lügatında yer alan eski bir kavramdı. Gepetto Usta ise kenardan izliyordu; yaptığı kuklanın, bağımsız düşündüğü her an yeni bir propaganda stratejisine dönüştüğünü görerek içten içe kahroluyordu.