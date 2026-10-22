PHP Açığı Günlük Hayatta Neleri Etkiledi? PHP Açığı Hangi Siteleri Tehdit Ediyor?
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PHP'de bulunan ve PHP2Shell adı verilen iki kritik güvenlik açığı, WordPress, Drupal, Joomla ve MediaWiki gibi PHP tabanlı sistemleri kullanan siteleri ilgilendiriyor. Siber Güvenlik Başkanlığı Türkiye genelinde tarama başlattı ve ilgili kurumlara acil bildirim gönderdi. PHP güvenlik ekibi 21 Ekim'de açıkları gideren yeni sürümleri yayımladı. Wikimedia, BBC ve Finlandiya hükümeti de önlem olarak bazı sistemlerini ve sayfalarını kapatmıştı.
PHP, sitelerin arka planında çalışıyor.
Açık, PHP sürümünden kaynaklanıyor.
Saldırı örnekleri geliştirildi.
Wikimedia ve BBC bazı sayfalarını kapattı.
Türkiye'de ulusal tarama başlatıldı.
Yapay zekâ araçları araştırmayı hızlandırdı.
Site sahipleri PHP sürümünü güncellemeli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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