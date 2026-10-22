PHP Açığı Günlük Hayatta Neleri Etkiledi? PHP Açığı Hangi Siteleri Tehdit Ediyor?

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili. Bir sayfayı açtığımızda gerekli bilgilerin veritabanından alınması, işlenmesi ve tarayıcımızda görüntülenecek içeriğin hazırlanması gibi görevleri yerine getiriyor. Kullanıcılar genellikle adını görmese de PHP, çevrimiçi mağazalardan haber sitelerine kadar pek çok hizmetin arka planında çalışıyor.

WordPress, Drupal ve Joomla gibi internet sitesi yönetim sistemleri ile Wikipedia'nın kullandığı MediaWiki de PHP üzerine kurulu. Bu nedenle yazılımın kendisindeki bir açık, birbirinden bağımsız çok sayıda siteyi ilgilendiriyor.