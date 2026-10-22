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PHP Açığı Günlük Hayatta Neleri Etkiledi? PHP Açığı Hangi Siteleri Tehdit Ediyor?

PHP Açığı Günlük Hayatta Neleri Etkiledi? PHP Açığı Hangi Siteleri Tehdit Ediyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 17:47
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PHP'de bulunan ve PHP2Shell adı verilen iki kritik güvenlik açığı, WordPress, Drupal, Joomla ve MediaWiki gibi PHP tabanlı sistemleri kullanan siteleri ilgilendiriyor. Siber Güvenlik Başkanlığı Türkiye genelinde tarama başlattı ve ilgili kurumlara acil bildirim gönderdi. PHP güvenlik ekibi 21 Ekim'de açıkları gideren yeni sürümleri yayımladı. Wikimedia, BBC ve Finlandiya hükümeti de önlem olarak bazı sistemlerini ve sayfalarını kapatmıştı.

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PHP, sitelerin arka planında çalışıyor.

PHP, sitelerin arka planında çalışıyor.

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili. Bir sayfayı açtığımızda gerekli bilgilerin veritabanından alınması, işlenmesi ve tarayıcımızda görüntülenecek içeriğin hazırlanması gibi görevleri yerine getiriyor. Kullanıcılar genellikle adını görmese de PHP, çevrimiçi mağazalardan haber sitelerine kadar pek çok hizmetin arka planında çalışıyor.

WordPress, Drupal ve Joomla gibi internet sitesi yönetim sistemleri ile Wikipedia'nın kullandığı MediaWiki de PHP üzerine kurulu. Bu nedenle yazılımın kendisindeki bir açık, birbirinden bağımsız çok sayıda siteyi ilgilendiriyor.

Açık, PHP sürümünden kaynaklanıyor.

PHP2Shell adıyla anılan iki kritik açık, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı veya şifre olmadan sunucuda kod çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu da veri sızıntısına, site içeriğinin değiştirilmesine veya hizmet kesintisine yol açabiliyor. Sorun, PHP'nin bellek yönetimi ve hata durumunda işlemleri sonlandırma biçiminden kaynaklanıyor.

Açıklar CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla izleniyor ve 10 üzerinden 9,2 ciddiyet puanıyla kritik sınıfında yer alıyor. Saldırı için kullanıcı hesabı gerekmiyor, bir kişinin bağlantıya tıklaması da şart değil. Sorun site kodundan değil PHP sürümünden kaynaklandığı için düzgün yazılmış siteler de etkilenebiliyor. PHP güvenlik ekibi düzeltmeleri 21 Ekim'de yayımladı.

Saldırı örnekleri geliştirildi.

Saldırı örnekleri geliştirildi.

İnternet üzerinden gelen istekleri işleyen PHP kurulumları risk altında. Araştırmacılar WordPress, Drupal ve Joomla için saldırı örnekleri geliştirdi, ancak bu durum tüm sitelerin saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor. Barındırma sağlayıcısının aldığı önlemler de belirleyici oluyor. Automattic, kendi barındırdığı hizmetlerin korunduğunu duyurdu, bu açıklama diğer sunuculardaki siteleri kapsamıyor.

Wikimedia ve BBC bazı sayfalarını kapattı.

Wikimedia ve BBC bazı sayfalarını kapattı.

Wikimedia bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Finlandiya hükümeti, Edinburgh Belediyesi, BBC ve İskoçya'daki bazı kurumlar da site veya sayfalarını çevrimdışı yaptı. Bu kapatmalar bir veri hırsızlığının kanıtı değil, güncellemeyi hemen uygulayamayan kurumların önlem alması olarak açıklanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de güncelleme yapılamıyorsa geçici kapatmayı önerdi.

Türkiye'de ulusal tarama başlatıldı.

Türkiye'de ulusal tarama başlatıldı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, ülke genelinde tarama başlattı ve ilgili kurumlara acil bildirim gönderdi. Başkanlık, kamu kurumlarından kritik altyapı işletmecilerine ve özel sektöre kadar herkesten sistemlerini gözden geçirip güncellemeleri hızla yapmasını istedi.

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Yapay zekâ araçları araştırmayı hızlandırdı.

Yapay zekâ araçları araştırmayı hızlandırdı.

Calif ve Wiz araştırmacıları, kodu incelemek ve saldırı yollarını ortaya çıkarmak için yapay zekâ araçlarından yararlandı. Wiz'in araştırmasına göre bu araçlar karmaşık saldırı yollarını bulma süresini önemli ölçüde kısalttı. PHP Vakfı'na göre bellek sorunu 2024'te ilk kez görüldü, ancak çeşitli nedenlerle düzeltme gecikti.

Site sahipleri PHP sürümünü güncellemeli.

Site sahipleri PHP sürümünü güncellemeli.

Açığı gideren sürümler PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35. Sunucuyu kendileri yönetenlerin güncellemeyi uygulaması, barındırma hizmeti alanların ise sağlayıcılarından güncellemenin yapıldığını teyit etmesi gerekiyor. İşletim sistemi sağlayıcıları düzeltmeleri kendi paketlerine uyarladığı için yalnızca sürüm numarasına bakmak yeterli olmayabiliyor.

WordPress eklentilerini güncellemek tek başına yetmiyor. Güvenlik duvarları ek koruma sağlasa da güncellemenin yerini tutmuyor.

Sıradan kullanıcıların yama yüklemesi gerekmiyor.

Sıradan kullanıcıların yama yüklemesi gerekmiyor.

Sıradan internet kullanıcılarının bir yama yüklemesi gerekmiyor. Hizmet sağlayıcılarından gelen güvenlik bildirimlerinin takip edilmesi öneriliyor. Olayı kullanarak sahte bağlantılar gönderen dolandırıcılara karşı da dikkatli olmak gerekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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