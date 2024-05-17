Peri Kızı Gibi Pınar Deniz'den Derdo Oğullu Yenenler'e 17 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Peri Kızı Gibi Pınar Deniz'den Derdo Oğullu Yenenler'e 17 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, yeni evinde de derdoluğundan vazgeçmeyen oğluyla yine güldürdü.
Melis Sezen, deniz havası aldı.
Yasemin Şefkatli, ikizlerin emekleme gayretini paylaştı.
Yüzüne bir durgunluk gelen Gonca Vuslateri, "Anne Gonca" dedi.
Aslı Enver, cümbür cemaat Eda Ece'nin eşini izlemeye gitti.
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Hazal Kaya, bazı özlem isyanlarındaydı.
Danla Bilic, "burdayım be burdayım" dedi.
Ala Tokel, güzelliğine doyamadı.
Demet Akalın, ışıl ışıldı.
Pınar Deniz de peri kızı gibi.
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Özge Özpirinçci, ruj sürüşünü tebrik etti.
İrem Derici, çocuk sevmediğini bir kez daha ilan etti.
Birce Akalay, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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