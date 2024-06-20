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Pelin Akil Kocasından Övgü Aldı, Yasemin Tatlıses Aşka Geldi: 20 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Pelin Akil Kocasından Övgü Aldı, Yasemin Tatlıses Aşka Geldi: 20 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 00:39

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Demet Akalın, aile saadetindeydi.

Demet Akalın, aile saadetindeydi.

Hadise, "içimdeki her kadın" diyerek bir seri fotoğraf paylaştı.

Hadise, "içimdeki her kadın" diyerek bir seri fotoğraf paylaştı.

Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla tekne keyfindeydi.

Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla tekne keyfindeydi.

Hande Erçel, reklam çekiminden kalan pozlarını serpiştirdi.

Hande Erçel, reklam çekiminden kalan pozlarını serpiştirdi.

Gamze Erçel, dünya güzeli kızı Mavi'nin saçlarını yaptı.

Gamze Erçel, dünya güzeli kızı Mavi'nin saçlarını yaptı.
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Burcu Biricik, Hayat Şarkısı'ndaki rol arkadaşları, biricik dostlarıyla bugün de kızını bekledi.

Burcu Biricik, Hayat Şarkısı'ndaki rol arkadaşları, biricik dostlarıyla bugün de kızını bekledi.

Berfu Yenenler, okeye düştü.

Berfu Yenenler, okeye düştü.

Danla Bilic, yaz tatiline start verdi.

Danla Bilic, yaz tatiline start verdi.

Anıl Altan, Pelin Akil'in tenis performansına övgüler yağdırdı.

Anıl Altan, Pelin Akil'in tenis performansına övgüler yağdırdı.

Yasemin Tatlıses, minik oğluyla aşka geldi.

Yasemin Tatlıses, minik oğluyla aşka geldi.
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Ezgi Mola, sıcağı sevmeyen biricik oğlu Can'ı paylaştı.

Ezgi Mola, sıcağı sevmeyen biricik oğlu Can'ı paylaştı.

Gupse Özay, Eda Ece'nin doğum gününü kutladı.

Gupse Özay, Eda Ece'nin doğum gününü kutladı.

Yasemin Özilhan pek bir ciddiydi.

Yasemin Özilhan pek bir ciddiydi.

Çağla Şıkel, su sporlarına saran oğlunu panik atak geçirerek izledi.

Çağla Şıkel, su sporlarına saran oğlunu panik atak geçirerek izledi.
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