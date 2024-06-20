Pelin Akil Kocasından Övgü Aldı, Yasemin Tatlıses Aşka Geldi: 20 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil Kocasından Övgü Aldı, Yasemin Tatlıses Aşka Geldi: 20 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın, aile saadetindeydi.
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Hadise, "içimdeki her kadın" diyerek bir seri fotoğraf paylaştı.
Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla tekne keyfindeydi.
Hande Erçel, reklam çekiminden kalan pozlarını serpiştirdi.
Gamze Erçel, dünya güzeli kızı Mavi'nin saçlarını yaptı.
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Burcu Biricik, Hayat Şarkısı'ndaki rol arkadaşları, biricik dostlarıyla bugün de kızını bekledi.
Berfu Yenenler, okeye düştü.
Danla Bilic, yaz tatiline start verdi.
Anıl Altan, Pelin Akil'in tenis performansına övgüler yağdırdı.
Yasemin Tatlıses, minik oğluyla aşka geldi.
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Ezgi Mola, sıcağı sevmeyen biricik oğlu Can'ı paylaştı.
Gupse Özay, Eda Ece'nin doğum gününü kutladı.
Yasemin Özilhan pek bir ciddiydi.
Çağla Şıkel, su sporlarına saran oğlunu panik atak geçirerek izledi.
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