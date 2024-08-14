Pelin Akil İkizlerden Kaçtı, Gamze Erçel Kızına Fön Çektirdi: 14 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil İkizlerden Kaçtı, Gamze Erçel Kızına Fön Çektirdi: 14 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Masterchef izleyen Demet Akalın sinirlerine hakim olamadı.
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Pelin Akil ikizlerden böyle kaçtı.
Şeyma Subaşı jet ski ile maviliklerin tadını çıkardı.
Gamze Erçel kızı ile kuaföre gidip fön çektirdi.
Çağla Şıkel amuda kalkan oğullarını paylaştı.
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Muge Boz prenses kızıyla manzaraya dalıp gitti.
Arzu Sabancı'nın torunu bileklikleriyle oynadı.
Berfu Yenenler retronun etkisinden çıkamadı.
Yasemin Şefkatli aynalara poz verdi.
Şevval Şahin yazın keyfini çıkartmaya devam etti.
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Seda Bakan süslendi püslendi.
Nurgül Yeşilçay kendini mistik aşk romanı yazarına benzetti.
Başak Dizer denizin üstünde poz kesti.
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