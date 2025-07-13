Paylaşım Ekonomisi Airbnb Fırsat mı?

Dünyanın büyük şehirlerinde ve tatil destinasyonlarında konaklama dünyası son 15 yılda devrim geçirdi. Otelciliğin en büyük alternatiflerinden biri haline gelen Airbnb ve paylaşım ekonomisi modelleri hem sektörün dinamiklerini hem misafir davranışlarını değiştirdi.

• Airbnb 2008’de San Francisco’da kuruldu. Başlangıçta bir “hava yatağı kiralama” fikriydi.

• Paylaşım ekonomisi dalgasını yakaladı. Kullanıcılar kendi evlerinin bir odasını veya tamamını kolayca kiralamaya başladı.

• Yerelleşmiş, özgün, “evde hissetme” temalı bir konaklama kültürünü geliştirdi.

• Şirket 2020’de halka arz edildi ve konaklama dünyasının en değerli markalarından biri haline geldi.