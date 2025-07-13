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Paylaşım Ekonomisi Airbnb Fırsat mı?

etiket Paylaşım Ekonomisi Airbnb Fırsat mı?

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
13.07.2025 - 11:23

Dünyanın büyük şehirlerinde ve tatil destinasyonlarında konaklama dünyası son 15 yılda devrim geçirdi. Otelciliğin en büyük alternatiflerinden biri haline gelen Airbnb ve paylaşım ekonomisi modelleri hem sektörün dinamiklerini hem misafir davranışlarını değiştirdi.

 • Airbnb 2008’de San Francisco’da kuruldu. Başlangıçta bir “hava yatağı kiralama” fikriydi.

• Paylaşım ekonomisi dalgasını yakaladı. Kullanıcılar kendi evlerinin bir odasını veya tamamını kolayca kiralamaya başladı.

Yerelleşmiş, özgün, “evde hissetme” temalı bir konaklama kültürünü geliştirdi.

• Şirket 2020’de halka arz edildi ve konaklama dünyasının en değerli markalarından biri haline geldi.

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Neden Bu Kadar Başarlılı Oldu?

Neden Bu Kadar Başarlılı Oldu?

  • Yerellik ve otantik deneyim – Standart otel odası yerine mahallenin içinde bir ev.

  • Fiyat esnekliği – Otellerden daha ucuz, farklı bütçelere hitap eden seçenekler.

  • Kolay rezervasyon teknolojisi – Kullanıcı dostu platform ve hızlı rezervasyon.

  • Topluluk odaklı yaklaşım – Yorumlar, derecelendirmeler, güven artıran sistemler.

  • Ev sahibi ekonomisi – Ev sahipleri için pasif gelir kaynağı.

Büyüklüğü ve Pazar Payı

• 220+ ülkede faaliyet.

• 7 milyondan fazla ilan (2024 verileri).

• 2023 geliri ~10 milyar USD.

• Pazar payı bazı şehirlerde %20’ye ulaşıyor (özellikle apart konaklamalarda).• Avrupa’da toplam kısa dönem kiralama pazarının %40+’ını domine ediyor.

Önemli Şehirlerdeki Gücü ve Etkisi

Barcelona: Lisans zorunluluğu, kota sistemi.

Amsterdam: Maksimum kiralama günü sınırı (30-60 gün/yıl).

Şehir Şehir Airbnb Büyüklükleri ve Ciro Tahminleri

Şehir Şehir Airbnb Büyüklükleri ve Ciro Tahminleri

İstanbul

 ~45.000–50.000 aktif ilan (2024).

• Ortalama gecelik fiyat: 60–120 USD.

 • Yıllık toplam rezervasyon sayısı: ~10–12 milyon geceleme.

• Tahmini toplam ciro: ~500–700 milyon USD.

 • Özellik: Apartman daireleri baskın. Turistik merkezi semtlerde konut baskısı.

 New York City

• ~40.000 aktif ilan (çok azı yasal!).

• Ortalama gecelik fiyat: 150–300 USD.

• Ağır kısıtlamalar → toplam ciro daraldı, ~700–900 milyon USD.

• Özellik: 2023’te “Local Law 18” → kısa dönem (<30 gün) kiralar için ağır lisans sistemi. 30 gün altı kiralar fiilen yasaklı (istisnalar hariç).

 Paris

• ~60.000–65.000 aktif ilan.

• Ortalama gecelik fiyat: 100–200 EUR.

• Toplam ciro tahmini: ~1,2–1,5 milyar EUR.

• Özellik: 120 gün/yıl sınırı, lisans kaydı zorunlu. Yerel belediye çok sıkı takipte.

 Londra

• ~80.000–90.000 aktif ilan.

• Ortalama gecelik fiyat: 120–220 GBP.

 • Yıllık ciro tahmini: ~1,5–2 milyar GBP.

• Özellik: 90 gün/yıl sınırlaması. Airbnb otomatiktir: 90 gün dolunca ilan kapanır.

 Roma

• ~35.000–40.000 aktif ilan.

 Ortalama gecelik fiyat: 80–150 EUR.

• Tahmini toplam ciro: ~400–600 milyon EUR.

• Özellik: Belediye yönetmeliğiyle kentsel merkezde yeni lisanslar donduruldu. Tarihi merkezde çok sıkı kontroller.

 Viyana

 • ~20.000–25.000 aktif ilan.

• Ortalama gecelik fiyat: 80–160 EUR.

• Yıllık ciro tahmini: ~200–300 milyon EUR.

• Özellik: Belediyede kayıt zorunlu. Wohnzonen (konut alanları) içinde kısa dönem kiralamalar genelde yasak veya ruhsata bağlı.

Şehir Bazlı Somut Uygulama Modelleri ve Kısıtlamalar

Önemli Şehirlerde Uygulamalar ve Kısıtlamalar

• Çoğu şehirde lisans sistemi getirildi.

• Maksimum kiralama gün sayısı sınırlamaları.

 • Vergilendirme ve turizm katkı payı yükümlülüğü.

 • Konut krizini hafifletmek için “konut amaçlı” arzı korumaya yönelik önlemler.

İstanbul

İstanbul

• Büyükşehir Belediyesi “düzenleme hazırlığında.”

 • Vergi uygulaması hâlen gri alanda.

• Konut piyasasında baskı yaratıyor.

New York City

New York City

Local Law 18 (2023):

 • <30 gün kiralar için ev sahibi aynı evde kalmak zorunda.

 • Maksimum 2 misafir.

• Kayıt sistemi var, onay almayan ilanlar yasaklı.

• Airbnb tekliflerini ciddi azaltmak zorunda kaldı.

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Paris

Paris

• 120 gün/yıl sınırı.

• Belediye lisansı kaydı mecburi.

• İkinci evlerde çok daha sıkı kurallar.

• Belediye çok yoğun denetim ve ceza uygular.

Londra

Londra

• 90 gün/yıl sınırı.

 • Airbnb platformu kendi içinde otomatik sınır uygular.

 • Belediyeler ilave lisans talep edebilir.

Roma

Roma

• Tarihi merkezde yeni lisanslar donduruldu.

• Mevcut ev sahiplerine yıllık sınırlama.

• Belediye “turistik doygunluk” gerekçesiyle sınırlama getiriyor.

Viyana

Viyana

• “Wohnzonen” içinde kısa dönem kiralamalar yasak veya ruhsata bağlı.

 • Belediye zorunlu kayıt sistemi var.

• Çok katı denetim.

• 30 gün altı kiralar özellikle sıkı kontrol ediliyor.

 Airbnb’nin büyümesi, konut arzını turizme kaydırarak kiralık konut krizlerini derinleştirdiği için birçok şehirde sıkı denetimler başladı.

Otelciler İçin Ciddi Rakip mi?

Otelciler İçin Ciddi Rakip mi?

✔️ Özellikle şehir içi, düşük ve orta segment oteller için büyük rakip.

 ✔️ Apart, villa, butik segmentte daha fazla baskı yaratıyor.

 ✔️ Ultra lüks ve resort otellerde daha sınırlı etki.

✔️ Fiyat rekabetini artırıyor, doluluk ve ADR üzerinde baskı kuruyor.

Otelciler için Stratejik Sorular: Airbnb’ye karşı nasıl farklılaşabiliriz?

 • Yerellik ve otantiklik deneyimini nasıl entegre edebiliriz?

 • Esnek konaklama (extended stay, apart oda) stratejisi geliştirmeli miyiz?

 • Dijital rezervasyon deneyimini nasıl iyileştiririz?

• Sürdürülebilirlik ve toplumsal etkiyi nasıl yönetiriz?

Ortak Dersler ve Stratejik Çıkarımlar

 Airbnb ve benzeri platformlar şehirleri iki zıt riskle karşı karşıya bırakıyor:

1. Konut arzının turistik kullanıma kayması → yerel halk için kira krizleri.

2. Turistik merkezlerin kimliğinin “otel bölgelerine” dönüşmesi.

Bu yüzden büyük şehirler:

• Lisans sistemi kuruyor.

• Maksimum gün sınırı getiriyor.

• Vergilendirme ve kayıt zorunluluğu uyguluyor.

• Yerel konut hakkını korumaya çalışıyor.

Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere regülasyonlar geliştiriliyor .

• İstanbul’da 45.000+ ilan → konut piyasasını doğrudan etkiliyor.

• “Kısa dönem kiralama yasası” çalışması var.

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Otelciler Ne Yapmalı?

Otelciler Ne Yapmalı?

 ⭐ Airbnb’yi yasaklamak veya küçümsemek çözüm değil.

 ⭐ Farklılaşmak lazım:

  • Lisanslı, denetimli, güvenilir hizmet.

  • Yerellik ve otantiklik.

  • Dijital kullanıcı deneyimi.

  • Apart otel ve esnek konaklama modellerini entegre etmek.

  • Destinasyon yönetimi ve sürdürülebilirlik odağını sahiplenmek.

Gelecek Öngörüleri

  • Kısa dönem kiralama pazarı büyümeye devam edecek ama daha regüle olacak.

  • “Profesyonel ev sahipleri” (çoklu mülk yönetenler) daha fazla öne çıkacak.

  • Airbnb “otelcilikle” de rekabet edecek – Airbnb Luxe, Experiences gibi yeni dikeyler.

  • Oteller esnek fiyatlama, yerellik ve deneyim tasarımına daha çok yatırım yapacak.

  • Destinasyon yönetimi ve yerel yönetimler için konut krizini önleme kritik bir gündem olmaya devam edecek.

 “ Airbnb oteller için bir rakip değil, bir gerçek ve bir alternatif”

Otelciliğin yeniden tanımlandığı bu dönemde, deneyimi zenginleştiren, yerel bağ kuran ve teknolojiyi kullanan işletmeler öne çıkacak.

Airbnb’yi yasaklamak veya yok saymak mümkün değil. Ama otelcilik her zaman farklı bir değer önerisi sunabilir. İşte bunu düşünmenin tam zamanı.

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