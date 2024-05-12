Patlamış İzmir Bombasından Yunan Alizade'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Patlamış İzmir Bombasından Yunan Alizade'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım mizahın cenneti olan ülkemizde, haftanın son gününde hangi tweetler öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
2. Hala kedilere kendi istediklerini yaptırabileceklerini düşünenler var...
3. Hala çok iyi görünüyor 👌
4. 👇
5. Siz üzerinize alınmayın.
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6. Bugün evet desek, yeniden ayak uydurabilir miyiz?
7. "Çay içilmemiş gün tamamlanmamış gündür."
8. Onu da mı? 😒
9. Hep o abla başlattı.
10. Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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