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Patlamış İzmir Bombasından Yunan Alizade'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Patlamış İzmir Bombasından Yunan Alizade'ye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 18:19

Bakalım mizahın cenneti olan ülkemizde, haftanın son gününde hangi tweetler öne çıkmış? 

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!

2. Hala kedilere kendi istediklerini yaptırabileceklerini düşünenler var...

2. Hala kedilere kendi istediklerini yaptırabileceklerini düşünenler var...

3. Hala çok iyi görünüyor 👌

3. Hala çok iyi görünüyor 👌

4. 👇

4. 👇

5. Siz üzerinize alınmayın.

5. Siz üzerinize alınmayın.
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6. Bugün evet desek, yeniden ayak uydurabilir miyiz?

6. Bugün evet desek, yeniden ayak uydurabilir miyiz?

7. "Çay içilmemiş gün tamamlanmamış gündür."

7. "Çay içilmemiş gün tamamlanmamış gündür."

8. Onu da mı? 😒

8. Onu da mı? 😒

9. Hep o abla başlattı.

9. Hep o abla başlattı.

10. Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

10. Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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