İçindeki Çocukla Çeyiz Düzenlerden Mahalleyi İnleten Valize Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İçindeki Çocukla Çeyiz Düzenlerden Mahalleyi İnleten Valize Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu Cuma günü kimler hafta sonuna gülerek girmemizi sağlamış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Anlık olmuş.
👇
O kadar da değil.
Ah be...
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Son çare!
Link gelir mi?
Felsefi bir soru olmuş.
Edis de olur aslında.
Tüm mahalle duyacak o sesi.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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