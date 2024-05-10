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İçindeki Çocukla Çeyiz Düzenlerden Mahalleyi İnleten Valize Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İçindeki Çocukla Çeyiz Düzenlerden Mahalleyi İnleten Valize Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 18:47

Bakalım bu Cuma günü kimler hafta sonuna gülerek girmemizi sağlamış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Anlık olmuş.

Anlık olmuş.
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👇

👇
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O kadar da değil.

O kadar da değil.
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Ah be...

Ah be...
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Son çare!

Son çare!
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Link gelir mi?

Link gelir mi?
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Felsefi bir soru olmuş.

Felsefi bir soru olmuş.
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Edis de olur aslında.

Edis de olur aslında.
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Tüm mahalle duyacak o sesi.

Tüm mahalle duyacak o sesi.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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