Pasifik İttifakı Kimlerden Oluşur? Güney ve Orta Amerika’yı Birleştiren Pasifik İttifakı Hakkında 12 Bilgi

Pasifik İttifakı, Latin Amerika’nın ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirmek için bir araya gelen ülkelerin oluşturduğu önemli bir bölgesel işbirliğidir. Peki, bu ittifak kimlerden oluşuyor ve neden bu kadar önemli? Gelin tüm detayları birlikte keşfedelim.