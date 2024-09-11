Partnerinle Bir Sonraki Date İçin Lokasyon Öneriyoruz!
Partnerinle Bir Sonraki Date İçin Lokasyon Öneriyoruz!
Partnerinle pek çok date gerçekleştirdin ve yeni bir yer mi arıyorsun? Bu testimiz sen ve partnerin için küçük bir rehber olabilir!
Tavsiyemizi görmek için tüm soruları cevapla!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
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2. Söyle bakalım, partnerinle çıktığınız son date nasıldı?
3. Date'e çıktığınız yeri kim seçmişti?
4. Her çiftin mutlaka ortak bir aktivitesi olmalı. Sizin ortak aktiviteniz bunlardan hangisi diye sorsak?
5. Akşam yemeğine çıkmak istiyorsunuz diyelim. İlk tercihiniz nasıl bir yer olur?
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