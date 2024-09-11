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Partnerinle Bir Sonraki Date İçin Lokasyon Öneriyoruz!

etiket Partnerinle Bir Sonraki Date İçin Lokasyon Öneriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:01

Partnerinle pek çok date gerçekleştirdin ve yeni bir yer mi arıyorsun? Bu testimiz sen ve partnerin için küçük bir rehber olabilir!

Tavsiyemizi görmek için tüm soruları cevapla!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Söyle bakalım, partnerinle çıktığınız son date nasıldı?

3. Date'e çıktığınız yeri kim seçmişti?

4. Her çiftin mutlaka ortak bir aktivitesi olmalı. Sizin ortak aktiviteniz bunlardan hangisi diye sorsak?

5. Akşam yemeğine çıkmak istiyorsunuz diyelim. İlk tercihiniz nasıl bir yer olur?

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6. Bakınca "Aşkım bak bizzz!" diyebileceğin çift, bunlardan hangisi?

7. Güzel geçen bir date için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz?

8. Son sorudayız! En son ne zaman yakınlaştınız?

Minik ama sıcacık bir bungalov ev!

Minik ama sıcacık bir bungalov ev!

Partnerinle şehirden uzak, sakin ve bir o kadar sıcak bir date fikri öneriyoruz: Bungalov! Son zamanlarda popülerleşmeye başlayan bungalov evlerini pek çok çift tercih ediyorsa bir bildikleri var demektir! Partnerinin kolundan tutup date için bir bungalov eve gitmemen için hiçbir sebep yok. Bizce en kısa zamanda yerinizi ayırtın ve date'inizin tadını çıkarın!

Sürekli ertelediğiniz kamp!

Sürekli ertelediğiniz kamp!

En çok da doğa ile birlikte olmayı istiyorsunuz diye düşündük. Kamp yapmak ne kadar zorluğu olsa da aslında gayet eğlenceli. Tabii kampa kiminle gittiğin de önemli. Zaten bu testi çözüyorsan hayatında birileri var ve onunla plan yapmaktan hoşlanıyorsun demektir. Bizce şu sürekli ertelediğiniz kamp işini bir daha düşünün ve bir sonraki date için aklınızın bir köşesine yazın!

Su sesi eşliğinde şirin bir date!

Su sesi eşliğinde şirin bir date!

Sen partnerinle kafa dinlemek ve o esnada güzel dakikalar geçirmek istiyorsun diye yorumladık. Şöyle güzel bir sepet hazırlayıp deniz veya göl kenarında şirin bir date hiç de fena olmazdı! Havaların güzel olduğu bir anı kolla ve partnerinle hemen şirin bir date planı ayarla. Öneri bizden, harekete geçmek sizden!

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