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Para Miktarı Artınca Para Sayma Makinesi Satışları Patladı

Para Miktarı Artınca Para Sayma Makinesi Satışları Patladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 16:22

Enflasyondaki yükselişle, piyasadaki banknotların da yeterli gelmemesi nedeniyle para miktarının artışı para sayma makinelerinin satışlarını patlattı.

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Enflasyondaki yükseliş, TL'nin alım gücünü düşürürken, artan para miktarı para sayma makinelerine yöneltti.

Enflasyondaki yükseliş, TL'nin alım gücünü düşürürken, artan para miktarı para sayma makinelerine yöneltti.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, 1 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürülen 200 TL’lik banknotlar halen piyasadaki en büyük banknot olma özelliğini koruyor.

Alım gücündeki düşüş de fiyatların yükselişiyle daha çok para ihtiyacı yaratırken, büyük banknotların da basılmaması para sayma makinelerine ihtiyaç doğurdu.

TÜİK verilerine göre, para sayma makinesi ithalatı 2019 yılında 165 bin 139 kilogram olurken, 2022 yılında bu büyüklük 390 bin 571 kilograma, 2023 yılında da 760 bin 899 kilograma çıktı.

2023'te para sayma makinesi ithalatı 1 yılda yüzde 94, 4 yılda yüzde 361 oranında arttı.

2019 yılında para sayma makinesi ithalatına ödenen miktar 8,2 milyon dolar olurken, 2022 yılında 19 milyon dolar, 2023 yılında da 37,8 milyon dolar oldu.

2019 yılında para sayma makinesi ithalatına ödenen miktar 8,2 milyon dolar olurken, 2022 yılında 19 milyon dolar, 2023 yılında da 37,8 milyon dolar oldu.

Enflasyondaki yükseliş piyasadaki banknot miktarını (emisyon) da artırdı. 

2019 yılı Mayıs ayı başında dolaşımdaki banknot miktarı 134,8 milyar TL olurken, 3 Mayıs 2024'de 529,3 milyar TL oldu.

Dolaşımdaki 200 liralık banknot miktarı Nisan 2019'da 186,1 milyon adet olurken, Nisan 2024'te 1,9 milyar adedin üzerinde olduğu görüldü.

Dolaşımdaki 200 liralık banknot miktarı Nisan 2019'da 186,1 milyon adet olurken, Nisan 2024'te 1,9 milyar adedin üzerinde olduğu görüldü.

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