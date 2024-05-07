Para Miktarı Artınca Para Sayma Makinesi Satışları Patladı

TÜİK verilerine göre, para sayma makinesi ithalatı 2019 yılında 165 bin 139 kilogram olurken, 2022 yılında bu büyüklük 390 bin 571 kilograma, 2023 yılında da 760 bin 899 kilograma çıktı.

2023'te para sayma makinesi ithalatı 1 yılda yüzde 94, 4 yılda yüzde 361 oranında arttı.