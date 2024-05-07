Para Miktarı Artınca Para Sayma Makinesi Satışları Patladı
Para Miktarı Artınca Para Sayma Makinesi Satışları Patladı
Enflasyondaki yükselişle, piyasadaki banknotların da yeterli gelmemesi nedeniyle para miktarının artışı para sayma makinelerinin satışlarını patlattı.
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Enflasyondaki yükseliş, TL'nin alım gücünü düşürürken, artan para miktarı para sayma makinelerine yöneltti.
Alım gücündeki düşüş de fiyatların yükselişiyle daha çok para ihtiyacı yaratırken, büyük banknotların da basılmaması para sayma makinelerine ihtiyaç doğurdu.
2019 yılında para sayma makinesi ithalatına ödenen miktar 8,2 milyon dolar olurken, 2022 yılında 19 milyon dolar, 2023 yılında da 37,8 milyon dolar oldu.
Dolaşımdaki 200 liralık banknot miktarı Nisan 2019'da 186,1 milyon adet olurken, Nisan 2024'te 1,9 milyar adedin üzerinde olduğu görüldü.
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