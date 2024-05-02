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BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor Görseli Olay Oldu!

BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor Görseli Olay Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 16:13

BİM'e gelse de alsak denilen ürünlere para sayma makinesi de eklendi. Sosyal medyada yayılan bir görsel, Bim Aktüel olarak ünlenen indirim broşürlerine para sayma makinesinin eklediği yönünde olunca yorumlar coştu.

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Bim'in kendi internet sitesinde 3 Mayıs Cuma Aktüel'inde görülmeyen para sayma makinesi satışı görseli sosyal medyada olay oldu.

Bim'in kendi internet sitesinde 3 Mayıs Cuma Aktüel'inde görülmeyen para sayma makinesi satışı görseli sosyal medyada olay oldu.

Görsellerde para sayma makinesinin özellikleri arasında, "Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" yazısı da dikkat çekti.

Görsellerde para sayma makinesinin özellikleri arasında, "Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" yazısı da dikkat çekti.
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Yorumlarda da para saymak için para olması gerekliliği de öne çıktı.

Yorumlarda da para saymak için para olması gerekliliği de öne çıktı.
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İşte Bim'e geleceği iddia edilen para sayma makinesine yorumlar.

İşte Bim'e geleceği iddia edilen para sayma makinesine yorumlar.
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