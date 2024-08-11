Para Birimine Mucizevi Bir Değer Kazandırıp Eksi Enflasyon Yaşayan Ülkeler
Para Birimine Mucizevi Bir Değer Kazandırıp Eksi Enflasyon Yaşayan Ülkeler
Düşünsenize, maaşınıza her zam geldiğinde o zamlarla daha fazla alışveriş yapabiliyorsunuz ve fiyatlar düşüyor! Ütopya gibi mi? Ama dünyada bazı ülkeler bunu gerçekten başarıyor! Eksi enflasyon nedir, hangi ülkelerde görülüyor, nasıl başarıyorlar? Gelin hep birlikte keşfedelim!
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Öncelikle, "eksi enflasyon" ne demek, ona bir bakalım.
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İsviçre deyince aklınıza ne geliyor?
İsviçre ekonomisi, yüksek kaliteli üretim ve finans sektöründeki gücüyle bilinir.
İsviçre'den çok uzaklaşmadan Norveç’e doğru ilerliyoruz.
Norveç'ten Uzak Doğu'ya doğru yol aldığımızda karşımıza Japonya çıkıyor.
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Peki, nasıl oluyor da Japonya ekonomisi böylesine bir başarıyı elde ediyor?
Asya'nın minik devi Singapur, ekonomik istikrarı ve düşük enflasyon oranlarıyla dikkat çekiyor.
Singapur’dan tekrar Avrupa’ya, bu sefer Danimarka’ya yol alıyoruz.
Danimarka’dan kısa bir yolculukla Hollanda’ya geçiyoruz.
Hollanda’dan çok uzaklaşmadan Belçika’ya uğruyoruz.
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