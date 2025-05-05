Padişahların Kaç Yıl Tahtta Oturduğunu Bulabilecek misin?
Osmanlı padişahlarını dizilerden, kitaplardan, belgesellerden tanıyoruz ama iş saltanat süresine gelince işler biraz karışabiliyor. Kimisi ömrünü tahtta geçirmiş, kimisi daha cülus bahşişi dağıtamadan indirilmiş.
Hazırsan zamanı geri sarıyoruz. Tahtlar kuruluyor, kaftanlar giyiliyor, saray kapısı açılıyor... Bakalım senin saltanatın kaç doğru sürecek?
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1. Kanuni Sultan Süleyman… Efsanelerin efendisi, seferlerin ustası. Ama tahtta kaç yıl oturdu dersin?
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2. II. Abdülhamit… Deyince akla hemen zor zamanlar geliyor. Ama bu zor dönemi ne kadar süre sırtladı?
3. Fatih Sultan Mehmet... Hem İstanbul’u fethetti hem de iki kez padişah oldu! Peki toplamda kaç yıl tahtta kaldı?
4. En kısa süre tahta kalan padişahlardan V. Murat kaç gün saltanat sürdü?
5. Devam edelim! I. Abdülhamit ne kadar süreyle tahtta kaldı?
6. II. Mahmut, yenilikleriyle tanınır. Peki kaç yıl padişahlık yaptı?
7. Biraz zor bir soru! I. Süleyman’dan sonra en uzun süre tahta kalan padişah kimdir?
8. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi, kaç yıl liderlik etti?
9. IV. Murat… İçki yasağı koyup bizzat kontrol eden padişah. O sert mizacıyla tahtta kaç yıl kalmıştır sence?
10. I. Mustafa… Tahta çıkıp inip tekrar çıkanlardan. Ama toplamda kaç yıl padişahlık yaptı dersin?
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