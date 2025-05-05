Padişahların Kaç Yıl Tahtta Oturduğunu Bulabilecek misin?

Yani nasıl diyelim… Sen resmen saray içinde saray kurmuşsun. II. Abdülhamid’in rüyasında gördüğü kişi sen olabilirsin. Her saltanat yılı, senin hafızana mühürlenmiş gibi. Kim kaç yıl kalmış, hangi dönemde taht devri olmuş, hepsi çantada keklik. Belki sınavına hazırlanan bir öğrencisin, belki de tarih konularını kafanda pekiştiriyorsun, bilmiyoruz ama şu bir gerçek: Osmanlı seninle yeniden yükselişe geçerdi! Hadi itiraf et, bir ara Topkapı Sarayı’nda rehberlik falan yaptın değil mi?