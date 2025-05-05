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Padişahların Kaç Yıl Tahtta Oturduğunu Bulabilecek misin?

etiket Padişahların Kaç Yıl Tahtta Oturduğunu Bulabilecek misin?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 12:11

Osmanlı padişahlarını dizilerden, kitaplardan, belgesellerden tanıyoruz ama iş saltanat süresine gelince işler biraz karışabiliyor. Kimisi ömrünü tahtta geçirmiş, kimisi daha cülus bahşişi dağıtamadan indirilmiş.

Hazırsan zamanı geri sarıyoruz. Tahtlar kuruluyor, kaftanlar giyiliyor, saray kapısı açılıyor... Bakalım senin saltanatın kaç doğru sürecek?

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1. Kanuni Sultan Süleyman… Efsanelerin efendisi, seferlerin ustası. Ama tahtta kaç yıl oturdu dersin?

1. Kanuni Sultan Süleyman… Efsanelerin efendisi, seferlerin ustası. Ama tahtta kaç yıl oturdu dersin?

2. II. Abdülhamit… Deyince akla hemen zor zamanlar geliyor. Ama bu zor dönemi ne kadar süre sırtladı?

2. II. Abdülhamit… Deyince akla hemen zor zamanlar geliyor. Ama bu zor dönemi ne kadar süre sırtladı?

3. Fatih Sultan Mehmet... Hem İstanbul’u fethetti hem de iki kez padişah oldu! Peki toplamda kaç yıl tahtta kaldı?

3. Fatih Sultan Mehmet... Hem İstanbul’u fethetti hem de iki kez padişah oldu! Peki toplamda kaç yıl tahtta kaldı?

4. En kısa süre tahta kalan padişahlardan V. Murat kaç gün saltanat sürdü?

4. En kısa süre tahta kalan padişahlardan V. Murat kaç gün saltanat sürdü?

5. Devam edelim! I. Abdülhamit ne kadar süreyle tahtta kaldı?

5. Devam edelim! I. Abdülhamit ne kadar süreyle tahtta kaldı?

6. II. Mahmut, yenilikleriyle tanınır. Peki kaç yıl padişahlık yaptı?

6. II. Mahmut, yenilikleriyle tanınır. Peki kaç yıl padişahlık yaptı?

7. Biraz zor bir soru! I. Süleyman’dan sonra en uzun süre tahta kalan padişah kimdir?

7. Biraz zor bir soru! I. Süleyman’dan sonra en uzun süre tahta kalan padişah kimdir?

8. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi, kaç yıl liderlik etti?

8. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi, kaç yıl liderlik etti?

9. IV. Murat… İçki yasağı koyup bizzat kontrol eden padişah. O sert mizacıyla tahtta kaç yıl kalmıştır sence?

9. IV. Murat… İçki yasağı koyup bizzat kontrol eden padişah. O sert mizacıyla tahtta kaç yıl kalmıştır sence?

10. I. Mustafa… Tahta çıkıp inip tekrar çıkanlardan. Ama toplamda kaç yıl padişahlık yaptı dersin?

10. I. Mustafa… Tahta çıkıp inip tekrar çıkanlardan. Ama toplamda kaç yıl padişahlık yaptı dersin?

Saray kapısından içeri girmeden dönmüşsün!

Yani şöyle söyleyelim… Muhtemelen padişahları yalnızca dizilerdeki entrikalarla tanıyorsun. “Bu kaç yıl tahtta kalmış, o ne zaman tahta çıkmış?” gibi sorular sana biraz uzaylı dili gibi geliyor olabilir. Ama moral bozmak yok, bu iş merakla başlar! Belki de sen Kanuni'nin hayatını biraz daha detaylı okuduktan sonra onun tam 46 yıl tahtta kaldığını gözlerin dolarak hatırlarsın. Daha önünde koca bir imparatorluk var öğrenilecek.

Sarayda çırak olmuşsun, yavaş yavaş yükseliyorsun!

Fena değilsin! Bazı padişahların kaç yıl tahtta kaldığını çat diye bildin, bazılarında “Bu kesin çok kısa sürdü ya” deyip ters köşe oldun ama genel olarak Osmanlı tarihine uzak sayılmazsın. Tarih dersinde arka sırada uyuyan ama sınavdan 60 almayı başaran o kişisin sen. Sana önerimiz: biraz Yavuz’un doğu seferlerine, biraz II. Abdülhamid’in siyasi manevralarına göz at, sonra saray kapıları ardına kadar açılır.

Sen bildiğin Divan-ı Hümayun’un baş aktörüsün!

Yani nasıl diyelim… Sen resmen saray içinde saray kurmuşsun. II. Abdülhamid’in rüyasında gördüğü kişi sen olabilirsin. Her saltanat yılı, senin hafızana mühürlenmiş gibi. Kim kaç yıl kalmış, hangi dönemde taht devri olmuş, hepsi çantada keklik. Belki sınavına hazırlanan bir öğrencisin, belki de tarih konularını kafanda pekiştiriyorsun, bilmiyoruz ama şu bir gerçek: Osmanlı seninle yeniden yükselişe geçerdi! Hadi itiraf et, bir ara Topkapı Sarayı’nda rehberlik falan yaptın değil mi?

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sabrina
sabrina
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