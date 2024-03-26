Özlediğimiz O Komşuluk İlişkilerini Sürdürmenin 10 Yolu
Özlediğimiz O Komşuluk İlişkilerini Sürdürmenin 10 Yolu
Günümüzde teknoloji arttıkça komşuluk ilişkileri zayıfladı. Ancak bu bağları hala devam ettirmek isteyenler, küçük tüyolarla komşuluk ilişkilerini güçlendirebilir. Hazırsanız başlayalım!
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1. Sık sık iletişim kurmaya özen göstermelisiniz!
2. Komşularınızı yargılamak yerine anlayışlı olmayı tercih edin.
3. Komşularınızın ihtiyaçlarına duyarlı olmalısınız.
4. Birlikte keyif alabileceğiniz etkinlikler düzenleyin.
5. Acil durumlar için birbirinizden iletişim bilgisi alın.
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6. Komşularınıza küçük jestler yapın...
7. Sitede düzenlenen projelerin yardımcısı olun.
8. Düzenli toplantılar yaparak sorunlarınızı paylaşabilirsiniz.
9. Kapı komşuluğu geleneğini sürdürün.
10. Site içindeki işletmelerden alışveriş yaparak desteklerinizi sunun.
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