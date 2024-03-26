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Özlediğimiz O Komşuluk İlişkilerini Sürdürmenin 10 Yolu

etiket Özlediğimiz O Komşuluk İlişkilerini Sürdürmenin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 14:46

Günümüzde teknoloji arttıkça komşuluk ilişkileri zayıfladı. Ancak bu bağları hala devam ettirmek isteyenler, küçük tüyolarla komşuluk ilişkilerini güçlendirebilir. Hazırsanız başlayalım!

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1. Sık sık iletişim kurmaya özen göstermelisiniz!

Komşularınızla sürekli iletişim halinde olmak aranızdaki bağı güçlendirir. Komşularınıza mutlaka selam verin, sohbet edin veya hayatınızdaki değişiklikler hakkında bilgi verin.

2. Komşularınızı yargılamak yerine anlayışlı olmayı tercih edin.

Aynı apartmanda yaşasanız da herkesin hayatı yaşama tarzı kendine... Komşularınızın alışkanlıklarını kabul edin, sınırlarına saygı gösterin. Bu sayede aynı hoşgörüyü size de göstereceklerdir.

3. Komşularınızın ihtiyaçlarına duyarlı olmalısınız.

Komşularınızla iletişim halinde olmak, hangi konuda yardıma ihtiyaçları olduğunu da bilmenizi sağlar. İhtiyaç duydukları anda yardımcı olmak, komşuluk ilişkinizi güçlendirir. Özellikle yaşlı ve yardıma muhtaç komşularınıza mutlaka elinizi uzatın.

4. Birlikte keyif alabileceğiniz etkinlikler düzenleyin.

Komşularınızla birlikte herkesin zevkine hitap eden ortak bir etkinlik düzenlemek, birbirinizi tanımak için iyi bir yoldur. Özellikle güzel bir havada yapacağınız piknik, güzel komşulukların öncüsü olabilir.

5. Acil durumlar için birbirinizden iletişim bilgisi alın.

Acil durumlar veya kriz zamanları için birbirinizden haber alabileceğiniz bir ulaşım aracınız mutlaka olsun. İhtiyaç duyulan bir anda yardım etmek komşularınızla aranızdaki güveni pekiştirir.

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6. Komşularınıza küçük jestler yapın...

Komşularınıza küçük jestlerde bulunarak onların günlerini daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Yaptığınız yemekten bir tabak ikram etmenin bile karşınızdaki kişiyi ne kadar mutlu edeceğine inanamayacaksınız.

7. Sitede düzenlenen projelerin yardımcısı olun.

Sitede düzenlenen etkinliklere katılarak komşularınızla daha fazla etkileşimde bulunabilirsiniz. Bir bahçe temizliği veya site hayvanlarını beslemek gibi küçük etkinlikler komşularınızın sizi tanımasını sağlar.

8. Düzenli toplantılar yaparak sorunlarınızı paylaşabilirsiniz.

Komşularınızla düzenli toplantılar yaparak sitedeki sorunları tartışabilir, sorunları çözebilir ve birlikte çalışabilirsiniz. Bu toplantılar sitedeki iletişimi güçlendirebilir ve ortak çözümler için de bir kapı aralar.

9. Kapı komşuluğu geleneğini sürdürün.

Kapı komşuluğu geleneği Türkler için oldukça önemlidir. Ayaküstü yapacağınız beş dakikalık bir sohbet bile komşunuza kendini önemli hissettirir. Komşularınızın kapısını çalıp selam vermeyi unutmayın.

10. Site içindeki işletmelerden alışveriş yaparak desteklerinizi sunun.

Site içindeki küçük işletmelere destek olmak, komşularınıza kendilerini değerli hissettirir. Bakkal varsa ekmeği oradan almak ya da bir tuhafiye varsa oradan alışveriş yapmak komşularınızla aranızdaki bağları güçlendirir.

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