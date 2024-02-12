Özgür Özel'in Tunç Soyer'e Önerdiği Görevin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
Özgür Özel'in Tunç Soyer'e Önerdiği Görevin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta Soyer’le yaptığı sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.
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Son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşme hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Bu bilgilere göre, geçen hafta gerçekleşen bu sürpriz görüşmede, Özel, Soyer'e CHP'nin yurtdışı danışmanlığı görevini teklif etti. Ancak, bu öneri Soyer tarafından reddedildi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, Özel'in amacı, CHP'nin uluslararası politikalarını Soyer'in deneyimli ellerine bırakarak hem partinin dış ilişkilerini güçlendirmek, hem de Soyer'in gönlünü almak idi. Ancak, bu teklif Soyer tarafından kabul görmedi.
Görüşme sırasında Soyer, adaylık sürecinde kendisine yapılan haksızlıklardan bahsetti ve aday olduğu dönemde verdiği 165 vaadin 155'ini gerçekleştirdiğini belirtti.
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