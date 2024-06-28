Özel Hastanede Skandal İhmal: Doğum Yapan Kadının Karnında Gazlı Bez Unuttular!
Özel Hastanede Skandal İhmal: Doğum Yapan Kadının Karnında Gazlı Bez Unuttular!
Sultanbeyli’de yaklaşık 10 ay önce özel bir hastanede doğum yapan Farangiz Ergashova'nın karnında unutulan yaklaşık 15 santimetrelik gazlı bez, yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede çekilen tomografide ortaya çıktı ve ameliyatla alındı. Doğumun gerçekleştiği hastaneye giden aile, başhekimin masraflarını karşılayarak konuyu kapatmayı teklif ettiğini öne sürdü. Ergashova'nın eşi Serkan Demir, 'Huzursuzuz, çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor' ifadelerine yer verdi.
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İstanbul Ümraniye'de yaşayan Frangiz Ergashova, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 34 haftalık oğlunu dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen Frangiz Ergashova, 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi.
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Doğumdan sonra karnındaki ağrıların lohusalık döneminde görülmesi normal olduğunu düşünen Ergashova yaklaşık 3 ay sonra devam eden ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede yaşadığı sıkıntıları anlatan Ergashova, doktordan 'Kabız olabilirsin' cevabını aldı. Frangiz Ergashova, ısrarla ağrısı olduğunu söylemesine rağmen, doktor antibiyotik yazdıktan sonra hastaneden ayrıldı.
Ergashova, uzun bir süre aldığı antibiyotikler nedeniyle emziremediği çocuğunu mamayla besledi. Ağrıları artarak devam eden Ergashova, geçtiğimiz Mayıs ayında farklı bir hastaneye başvurdu. Şikayetlerini doktora anlatan Ergashova'dan tomografi çektirilmesi istendi. Tomografiye bakan doktor, Ergashova'nın karnın sol tarafında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Sonuçlardan sonra Ergashova'nın karnındaki cisim 10 ay sonra ameliyat ile alındı.
Hastanede yapılan kontrollerde ve çekilen tomografide sonra Frangiz Ergashova ameliyata alındı. Ameliyattan sonra Ergashova'nın karnında doğum sonrası unutulan 15 santimetre büyüklüğünde gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Frangiz Ergashova, 10 aydır yaşadığı ağrılara ihmalin neden olduğunu öğrendi. Umut Can ismini verdikleri oğlunun doğumdan sonra 12 gün boyunca küvezde kaldığını söyleyen aile, durumunun şu an iyi olduğunu belirterek hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu.
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birde özel hastane adı bütün hastaneler aynı sadece insanları kazıklamak bu kadar yani
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