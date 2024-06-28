Özel Hastanede Skandal İhmal: Doğum Yapan Kadının Karnında Gazlı Bez Unuttular!

Sultanbeyli’de yaklaşık 10 ay önce özel bir hastanede doğum yapan Farangiz Ergashova'nın karnında unutulan yaklaşık 15 santimetrelik gazlı bez, yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede çekilen tomografide ortaya çıktı ve ameliyatla alındı. Doğumun gerçekleştiği hastaneye giden aile, başhekimin masraflarını karşılayarak konuyu kapatmayı teklif ettiğini öne sürdü. Ergashova'nın eşi Serkan Demir, 'Huzursuzuz, çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor' ifadelerine yer verdi.