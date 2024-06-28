5 Siyahi Çocuğu Evlat Edinip Köle Yapmak İsteyen Çift: Çocukları Ahırda Buldular

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan bir olay “bu kadar da olmaz” dedirtti. Kırsal alanda yaşayan ve 5 siyahi çocuk evlet edinen çift, çocukları köle olarak yetiştirmeye çalıştığı için tutuklandı. Olay, sosyal yardım için kontrole giden görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.