5 Siyahi Çocuğu Evlat Edinip Köle Yapmak İsteyen Çift: Çocukları Ahırda Buldular
5 Siyahi Çocuğu Evlat Edinip Köle Yapmak İsteyen Çift: Çocukları Ahırda Buldular
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan bir olay “bu kadar da olmaz” dedirtti. Kırsal alanda yaşayan ve 5 siyahi çocuk evlet edinen çift, çocukları köle olarak yetiştirmeye çalıştığı için tutuklandı. Olay, sosyal yardım için kontrole giden görevlinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
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Kölelik yıllar önce yasaklansa da maalesef özellikle ABD’nin bazı eyaletlerinde hala birileri tarafından insanlar istismar edilmeye devam ediyor.
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Batı Virginia’da yaşayan Jeanne Whitefeather ve Donald Lantz’ın yaptıkları da kan donduracak cinsten.
5 tane siyahi çocuk evlet edinen çiftin, çocukları köle gibi yetiştirdiği ortaya çıktı.
Diken’in aktardığına göre; iğrenç olay eve kontrole giden sosyal yardım görevlisi tarafından ortaya çıkarıldı.
Kanawha İlçesi Şerif Departmanı’nın olayla ilgili açıklaması şöyle: “Çocukların ahırdan kendi başlarına çıkmak için hiçbir yolu, akan suları, banyo olanakları ve yiyecekleri yoktu.”
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Çiftin komşuları da çocukların köşe gibi kullanıldığı iddialarını doğruladı. ABD’li korkunç çift, ‘insan kaçakçılığı’, ‘çocuk ihmali’, ‘kölelik’ ve ‘zorla çalıştırma’ gibi çok sayıda suç ile hakim karşısına çıktı.
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