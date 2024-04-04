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Ozan Bingöl Hesapladı: Zam Gelen Sigaradaki Artışın Ne Kadarı Vergi?

Ozan Bingöl Hesapladı: Zam Gelen Sigaradaki Artışın Ne Kadarı Vergi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 18:13

Bir sigara grubuna gelen zam sonrası vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı paylaşımda, fiyat artışlarındaki vergi oranını hesapladı.

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Sigaraya gelen zamların ne kadarı vergi?

Sigaraya gelen zamların ne kadarı vergi?

Dün bir sigara grubuna 8 TL zam gelmesiyle gözler yeniden vergilere döndü.

Dün bir sigara grubuna 8 TL zam gelmesiyle gözler yeniden vergilere döndü.

Detayları burada.

Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL olurken, en pahalı sigara da 69 TL oldu.

Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL olurken, en pahalı sigara da 69 TL oldu.

X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla zammın ne kadarının vergi olduğunu hesaplayan Ozan Bingöl, 1 liralık zamda 80-85 kuruşun vergi olduğunu belirtti: "Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."

X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla zammın ne kadarının vergi olduğunu hesaplayan Ozan Bingöl, 1 liralık zamda 80-85 kuruşun vergi olduğunu belirtti: "Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."
twitter.com
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