Ozan Bingöl Hesapladı: Zam Gelen Sigaradaki Artışın Ne Kadarı Vergi?
Ozan Bingöl Hesapladı: Zam Gelen Sigaradaki Artışın Ne Kadarı Vergi?
Bir sigara grubuna gelen zam sonrası vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı paylaşımda, fiyat artışlarındaki vergi oranını hesapladı.
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Sigaraya gelen zamların ne kadarı vergi?
Dün bir sigara grubuna 8 TL zam gelmesiyle gözler yeniden vergilere döndü.
Gelen zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL olurken, en pahalı sigara da 69 TL oldu.
X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla zammın ne kadarının vergi olduğunu hesaplayan Ozan Bingöl, 1 liralık zamda 80-85 kuruşun vergi olduğunu belirtti: "Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."
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