article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Oyuncaktaki Gizli Tehlike Deşifre Edildi: Satışı Tamamen Durduruldu

Oyuncaktaki Gizli Tehlike Deşifre Edildi: Satışı Tamamen Durduruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 13:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çocuklar için büyük risk taşıyan oyuncağın satışı durduruldu. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından piyasadan toplatılan oyuncağın görüntüsünü paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk oyuncağında büyük tehlike. Satışı durduruldu; piyasadan toplatılacak.

Çocuk oyuncağında büyük tehlike. Satışı durduruldu; piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında çocukların sağlık ve güvenliğini riske atan ürünlere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen  incelemeler ve teknik kontroller sonucunda, çocukların kullanımına sunulan bir oyuncak modelinde ciddi güvenlik ihlalleri saptandı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu oyuncağın yürürlükteki Resmi Oyuncak Güvenliği Standardı kapsamında yer alan şartları karşılamadığı görüldü. İnceleme raporlarında, üründeki kordon uzunluğunun standartların üzerinde olduğu ve oyuncağın kolayca ayrışabilen küçük parçalar barındırdığı resmi olarak belgelendi. Bu fiziki eksikliklerin, oyunu esnasında çocuklarda doğrudan boğulma, soluk borusunun tıkanması ve çeşitli yaralanma risklerini beraberinde getirdiği tespit edildi.

"Çocukların güvenliği söz konusuysa ördeğe bile geçit yok."

"Çocukların güvenliği söz konusuysa ördeğe bile geçit yok."
twitter.com

Bekir Kaplan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen denetimler kapsamında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir oyuncak hakkında gerekli tedbirler alınmıştır.

Yapılan incelemelerde, bir oyuncakta, oyuncak güvenliği standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere (küçük parça ve kordon uzunluğu) uygunluk sağlanmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu uygunsuzluk nedeniyle ürünün çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenmiş; ürünün piyasaya arzı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ürün güvenliğini sağlamak, tüketicilerimizin haklarını korumak ve özellikle çocuklarımızı riskli ürünlerden uzak tutmak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın