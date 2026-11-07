Oyuncaktaki Gizli Tehlike Deşifre Edildi: Satışı Tamamen Durduruldu
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Çocuklar için büyük risk taşıyan oyuncağın satışı durduruldu. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından piyasadan toplatılan oyuncağın görüntüsünü paylaştı.
Çocuk oyuncağında büyük tehlike. Satışı durduruldu; piyasadan toplatılacak.
"Çocukların güvenliği söz konusuysa ördeğe bile geçit yok."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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