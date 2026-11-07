Oyuncaktaki Gizli Tehlike Deşifre Edildi: Satışı Tamamen Durduruldu

Bekir Kaplan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen denetimler kapsamında, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir oyuncak hakkında gerekli tedbirler alınmıştır.

Yapılan incelemelerde, bir oyuncakta, oyuncak güvenliği standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere (küçük parça ve kordon uzunluğu) uygunluk sağlanmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu uygunsuzluk nedeniyle ürünün çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenmiş; ürünün piyasaya arzı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ürün güvenliğini sağlamak, tüketicilerimizin haklarını korumak ve özellikle çocuklarımızı riskli ürünlerden uzak tutmak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'