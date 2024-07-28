Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizisinin Kötü Kadın Caroline'i Wilma Elles Eşiyle Beraber Motor Kazası Yaptı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizisinin Kötü Kadın Caroline'i Wilma Elles Eşiyle Beraber Motor Kazası Yaptı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden tanıdığımız Wilma Elles ve 2022 yılında evlendiği avukat eşi, motor kazası geçirdi.
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Hayatımıza bir döneme damgasını vurmuş Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle giren Wilma Elles'i mutlaka tanıyorsunuzdur! Bir anda Ali Kaptan'ın hayatına giren ve bütün aileyi dağıtan kötü kadın Caroline karakterini unutmak ne mümkün!
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Belki hatırlarsınız, 2011'de Murat Göğüş ile evlenip 2015 yılında ikizlerini kucağına alan güzel oyuncu, 2019'da boşanmaya karar vermişti.
2022 yılında ise Avukat Mehmet Şah Çelik'le nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aylarda da kızı Manolya'yı kucağına almıştı.
Yeni anne olan ve şimdilerde de ailesiyle beraber yaz tatilinin keyfini çıkaran Wilma Elles, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Yeni motor aldıklarını söyleyen oyuncu, kaza yaptıklarını duyurdu.
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Hastane çıkışında eşiyle beraber pozunu paylaşan Wilma Elles, motorun tekerleklerinin aniden bloke olduğunu ve kazayı ucuz atlattıklarını dile getirdi. Yola çıkan herkesi de uyardı!
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