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Oturduğunuz Sitede Mutlu Bir Yaşam Alanı Oluşturmak İçin Planlayabileceğiniz 10 Etkinlik

etiket Oturduğunuz Sitede Mutlu Bir Yaşam Alanı Oluşturmak İçin Planlayabileceğiniz 10 Etkinlik

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 14:31

Yaşam alanını çok daha keyifli bir hale getirmek tamamen bizim elimizde! Bunu yapmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek sitedekilerle daha iyi kaynaşabilirsiniz. Önerilerimizi öğrenmek için aşağı kaydırın!

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1. Birlikte fidan dikin.

Sitedekilerle bir gün belirleyip hep beraber fidan dikme etkinliği yapın. Böylece hem yaşam alanınızı yeşillendirir hem de daha derin ve güzel bağlar kurarsınız. Tam bir win-win durumu!

2. Yoga matlarınızı da alıp açık havada yoga yapın.

Eğer ki sitede yeşillik alanlar varsa bu alanları ne yaparak değerlendirmek lazım? Tabii ki yoga yaparak! Site sakinlerinin arasından bir yoga ekibi kurmak ve hep beraber yoga yapmak hepinize iyi gelecek!

3. Kitap okuma kulübü kurun.

Kitap okuma alışkanlığını geliştirmenin en güzel yolu, hep birlikte okumaktır! Bunun için de her hafta birinin evinde buluşabilir veya sitedeki ortak alanlardan birinde toplanabilirsiniz. Bir kitap belirlemek yeterli olacaktır.

4. Beraber sanat etkinlikleri yapın.

Sanata ilgi duyan site sakinleriyle birlikte yapılabilecek sınırsız etkinlik var. Örneğin birkaç ay boyunca seramik yapabilir, ardından tuvale resim çizmeye geçebilirsiniz. Çok eğlenileneceğine şüphe yok!

5. Bahçe süslemesi yapın.

Sitenin çeşitli yerlerine süslemeler yapmak oldukça keyifli bir etkinlik olacaktır. Bunu yaptığınızda hem ortaklaşa bir şekilde hareket etmeyi öğrenirsiniz hem de birlikte bir şeyler yapmanın keyfine varırsınız.

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6. Açık hava sineması planlayın.

Açık hava sineması masraf açısından gözünüzü korkutmasın! Site sakinleri kendi sandalyelerini getirerek geceye katılabilir, yaz boyunca her hafta bir film izleyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir perde ve projeksiyon cihazı.

7. Çocuklar için oyun günleri oluşturun.

Günümüzde en büyük dertlerden biri de çocukların artık oyun oynayacak alanlar ve arkadaşlar bulamaması. Çocuklu site sakinleri olarak çocuklara özel oyun günleri oluşturmak bu açıdan önemli.

8. Evcil hayvanları kaynaştırmak için günler belirleyin.

Site sakinlerinin evcil hayvanları varsa kaynaştırarak onların da sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece patili dostlarımız eğlenir, siz de sahipleri olarak muhabbet etmiş olursunuz.

9. Konsept yemek günleri planlayın.

Yemek yemeyi ve yapmayı seven site sakinleriyle birlikte yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri de konsept yemek günleridir. Bu günler için altın günü yemekleri, dünya mutfağı veya seçtiğiniz herhangi bir şeyi hazırlayabilirsiniz.

10. Müzik etkinlikleri düzenleyin.

Site sakinleri arasında enstrüman çalmayı bilenler veya şarkı söylemeyi sevenler varsa, müzik etkinlikleri düzenlememek için hiçbir sebebiniz yok demektir!

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