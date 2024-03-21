Oturduğun Evin Aidatını Tahmin Ediyoruz!

Büyük bir şehirde yaşıyorsunuz ve birçok olanak ve hizmete erişiminiz var. Ancak bu, evinizin konforundan ve sunduğu imkanlardan ödün vermek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Dikkatli bir bütçe planlaması ile aidat masrafınızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, komşularınızla yakın ilişkiler kurmak, bazı ortak masrafları paylaşmanıza da yardımcı olabilir.