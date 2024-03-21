Oturduğun Evin Aidatını Tahmin Ediyoruz!
Oturduğun Evin Aidatını Tahmin Ediyoruz!
Aidat; bazen gözümüzü korkutan, bazen de hesaba katmak zorunda olduğumuz bir masraf kalemi!
Bu test, senin yaşam tarzın, tercihlerin ve ihtiyaçların üzerine odaklanarak evin aidatını tahmin etmeye çalışacak.
Haydi başlayalım!
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1. Öncelikle söyle bakalım; hangi şehirde yaşıyorsun?
2. Evinin büyüklüğü hakkında ne düşünüyorsun?
3. Evinin konumu hakkında ne söyleyebilirsin?
4. Evinin sahip olduğu olanaklar neler?
5. Evinin yaşına ne kadar önem veriyorsun?
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6. Evinin enerji tüketimi hakkında ne düşünüyorsun?
7. Komşularınla ilişkilerin nasıl?
8. Son olarak söyle bakalım; evin genel bakım durumu hakkında ne düşünüyorsun?
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