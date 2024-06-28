Otorite ile Barış
Otorite ile Barış
Kurallar, otorite ya da emir olarak anlatılan şeyler bazen rahatsızlık oluşturabilir. Hayatınızdaki birisi sizden bir şey istediğinde, ‘bana bunu getir’, ‘bana şunu ver’ ya da ‘şunu verir misin?’ gibi sözler söylediğinde içinizde bir tepki oluşmuş olabilir ya da çocukluğunuzda anne veya babanızın size yapmış olduğu kural koyucu bazı etkilere olan rahatsızlığınız devam ediyor olabilir.
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Rahatsızlık oluştu ise sebebini fark etmemiz önemlidir; otorite ile barıştığımızda, otoritenin bize ne anlatmak istediğini fark ettiğimizde dönüşüm başlar.
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Sizler kendi hayatınızın sorumluğunu alırsanız, işlerinizi güzel bir ajandayla düzenleyebilirseniz; günlük, aylık, yıllık programlar yapıp aslında kendiniz için gelecekle ilgili güzel eylemler çağırabilirseniz o zaman dışarının sizi baskı altına almasına olan ihtiyacınız azalır.
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