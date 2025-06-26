Osmanlı’da Senin Burcunun Anlamı Ne?

Akrep burcu olarak sezgilerin güçlü ve sır saklama becerin yüksek. Osmanlı’da yaşasaydın, belki de padişahın en gizli sırlarını bilen müneccimbaşı ya da istihbarattan sorumlu biri olurdun. Zekân ve gizemli doğanla devletin derin planlarını sen çizer, gölgelerde kalır ama tarihi yazardın.