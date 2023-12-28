Ortalık Yine Karıştı: Demet Evgar'ın Kızı Mavi'nin Odasında Verdiği Pozlar Hem Yadırgandı Hem Övüldü
Ortalık Yine Karıştı: Demet Evgar'ın Kızı Mavi'nin Odasında Verdiği Pozlar Hem Yadırgandı Hem Övüldü
Ünlü oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'nin odasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Evgar'ın pozları takipçileri tarafından hem övüldü hem de eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Oynadığı her projede devleşen başarılı oyuncu Demet Evgar'ı hepimiz tanıyoruz.
Evgar, özellikle de Avlu dizisinde hayat verdiği Deniz karakteri ile hafızalarımıza kazınmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok beğenilen Evgar, uzun zamandır aşk yaşadığı Levent Babataş ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.
Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklayan Evgar'ın geçtiğimiz yıl bir kızı oldu.
Ünlü oyuncu, kızı Mavi doğduktan sonra setlere de ara verdi ve vaktini ailesine ayırmak istediğini açıkladı.
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Hatırlarsanız Evgar, geçtiğimiz aylarda kızı Mavi'nin odasında verdiği pozlarla gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu kızının odasında verdiği pozlara yenilerini ekledi!
İşte Demet Evgar'ın son pozları 👇🏼
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Evgar'ın bir garip pozları takipçileri tarafından hem beğenildi hem yerildi diyebiliriz.
Gelin Evgar'ın kızının odasında verdiği pozlara kim ne tepki vermiş birlikte bakalım!
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Siz Demet Evgar'ın son paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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