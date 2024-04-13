Orta Doğu’da Gerilim: İran’dan Yük Gemisine Operasyon
Orta Doğu’da Gerilim: İran’dan Yük Gemisine Operasyon
Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail, geçtiğimiz günlerde Irak’taki İran yetkililerini hedef almıştı. Dün akşam ise Lübnan’daki İran destekli Hizbullah, İsrail’e roket ve kamikaze drone göndermişti. İran ile İsrail’in arasındaki gerilim sürürken, İran’ın bugün İsrail bağlantılı bir yük gemisine el koyduğu iddia edildi.
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Al Arabiya’da yer alan habere göre; Portekiz bandıralı "MSC ARIES" isimli gemi, Hürmüz Boğazı’ndan geçerken İran güçlerinin hedefi oldu.
İran Devrim Muhafazları, gemiye helikopterle çıkarma yaparak kontrolü ele geçirdi.
Geminin, İsrail ile bağlantılı bir şirkete ait olduğu öğrenildi.
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