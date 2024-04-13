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Orta Doğu’da Gerilim: İran’dan Yük Gemisine Operasyon

Orta Doğu’da Gerilim: İran’dan Yük Gemisine Operasyon

İran İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 13:12

Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail, geçtiğimiz günlerde Irak’taki İran yetkililerini hedef almıştı. Dün akşam ise Lübnan’daki İran destekli Hizbullah, İsrail’e roket ve kamikaze drone göndermişti. İran ile İsrail’in arasındaki gerilim sürürken, İran’ın bugün İsrail bağlantılı bir yük gemisine el koyduğu iddia edildi.

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Al Arabiya’da yer alan habere göre; Portekiz bandıralı "MSC ARIES" isimli gemi, Hürmüz Boğazı’ndan geçerken İran güçlerinin hedefi oldu.

Al Arabiya’da yer alan habere göre; Portekiz bandıralı "MSC ARIES" isimli gemi, Hürmüz Boğazı’ndan geçerken İran güçlerinin hedefi oldu.

İran Devrim Muhafazları, gemiye helikopterle çıkarma yaparak kontrolü ele geçirdi.

İran Devrim Muhafazları, gemiye helikopterle çıkarma yaparak kontrolü ele geçirdi.

Geminin, İsrail ile bağlantılı bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

Geminin, İsrail ile bağlantılı bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

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