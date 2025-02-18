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Operasyon Haberleri Peş Peşe Geldi: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı, Aralarında Parti Yöneticileri de Var!

Operasyon Haberleri Peş Peşe Geldi: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı, Aralarında Parti Yöneticileri de Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 09:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden ‘GÜRZ-46’ operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda sabah saatlerinde 52 kişi gözaltına alındı. 

Ayrıca Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı' ifadeleri yer aldı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor. 

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:

Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları, Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.”

Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün HDK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı. DETAYLAR 👇

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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