Operasyon Haberleri Peş Peşe Geldi: Yüzlerce Kişi Gözaltına Alındı, Aralarında Parti Yöneticileri de Var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden ‘GÜRZ-46’ operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda sabah saatlerinde 52 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı' ifadeleri yer aldı.
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.
Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:
Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
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