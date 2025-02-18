Emek Partisi’ne Operasyon: Genel Başkan, İl Başkanı ve Çok Sayıda Partili Gözaltına Alındı
Emek Partisi’ne Operasyon: Genel Başkan, İl Başkanı ve Çok Sayıda Partili Gözaltına Alındı
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Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, parti yöneticileri ve birçok partili sabah saatlerinde düzenlenen İstanbul merkezli Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alındı.
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Gözaltıların nedeni henüz bilinmezken Emek Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ise şu açıklamaları yaptı:
Gazeteci Yıldız Tar'ın da Ankara'da gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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