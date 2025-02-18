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Emek Partisi’ne Operasyon: Genel Başkan, İl Başkanı ve Çok Sayıda Partili Gözaltına Alındı

Emek Partisi’ne Operasyon: Genel Başkan, İl Başkanı ve Çok Sayıda Partili Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 08:41

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor. 

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Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, parti yöneticileri ve birçok partili sabah saatlerinde düzenlenen İstanbul merkezli Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alındı.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, parti yöneticileri ve birçok partili sabah saatlerinde düzenlenen İstanbul merkezli Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alındı.

Gözaltıların nedeni henüz bilinmezken Emek Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gözaltıların nedeni henüz bilinmezken Emek Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.”

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ise şu açıklamaları yaptı:

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ise şu açıklamaları yaptı:

'Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukuksuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Gazeteci Yıldız Tar'ın da Ankara'da gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

Gazeteci Yıldız Tar'ın da Ankara'da gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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