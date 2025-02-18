İstanbul Merkezli 10 Şehirde Terör Operasyonu: 52 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheliye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı' ifadeleri yer aldı.
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.
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