Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.opel.com.tr/
Alman otomobil devi Opel, mart ayı için yeni fiyatlarını duyurdu. Farklı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler, geçen aya göre çeşitlilik gösterdi. Peki merakla beklenen Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte Opel'in Mart 2024 için güncellenmiş fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi
Opel Corsa fiyat listesi Mart 2024
Opel Astra fiyat listesi Mart 2024
Opel Mokka fiyat listesi Mart 2024
Opel Crossland fiyat listesi Mart 2024
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Opel Grandland fiyat listesi Mart 2024
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