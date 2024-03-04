Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Geçtiğimiz ay başında 992 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Corsa, martta 1 milyon liranın üzerine çıktı. Markanın en uygun fiyatlı modelleri arasında yer alan otomobil, 1 milyon 7 bin 900 liradan listelendi. . Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.