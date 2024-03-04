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Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Mart 2024: Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.03.2024 - 21:09

Alman otomobil devi Opel, mart ayı için yeni fiyatlarını duyurdu. Farklı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler, geçen aya göre çeşitlilik gösterdi. Peki merakla beklenen Corsa, Astra, Mokka, Crossland ve Grandland modellerinin yeni fiyatları ne oldu? İşte Opel'in Mart 2024 için güncellenmiş fiyat listesi.

Kaynak: https://www.opel.com.tr/
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Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

Geçtiğimiz ay başında 992 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Corsa, martta 1 milyon liranın üzerine çıktı. Markanın en uygun fiyatlı modelleri arasında yer alan otomobil, 1 milyon 7 bin 900 liradan listelendi. . Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Mart 2024

Opel Corsa fiyat listesi Mart 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.007.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.186.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.255.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.351.900 TL

  • 100 kW GS 1.326.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Mart 2024

Opel Astra fiyat listesi Mart 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.816.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.664.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Mart 2024

Opel Mokka fiyat listesi Mart 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.567.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.703.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.789.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.553.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Mart 2024

Opel Crossland fiyat listesi Mart 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.156.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.298.900 TL

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Opel Grandland fiyat listesi Mart 2024

Opel Grandland fiyat listesi Mart 2024

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

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