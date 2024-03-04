Honda Fiyat Listesi Mart 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar
Honda Fiyat Listesi Mart 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.honda.com.tr/
Japon üretici Honda'nın 2024 Mart ayı fiyatları belli oldu. Yeni açıklanan fiyat listesine göre, bazı modellerin fiyatlarında artış yaşandı. Şubat ayında 1 milyon liranın üzerine çıkan City modeli, 1 milyon 100 bin liraya yaklaştı. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu? İşte, Honda'nın 2024 Mart ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi
Honda City fiyat listesi Mart 2024
Honda Civic fiyat listesi Mart 2024
Honda Type-R fiyat listesi Mart 2024
Honda Accord fiyat listesi Mart 2024
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Honda Jazz fiyat listesi Mart 2024
Honda HR-V fiyat listesi Mart 2024
Honda CR-V fiyat listesi Mart 2024
Honda ZR-V fiyat listesi Mart 2024
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