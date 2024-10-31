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Onu Özlüyoruz: 90'ların Neşe Dolu Adamı Metin Arolat'tan Bizlere Hatıra Kalan 13 Şarkı

etiket Onu Özlüyoruz: 90'ların Neşe Dolu Adamı Metin Arolat'tan Bizlere Hatıra Kalan 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 17:01

90'ların enerji dolu, neşeli adamı Metin Arolat'ın ani ölümüyle hepimiz çok üzüldük. Ölümünün üzerinden 40 gün geçmesi de zamanın ne çabuk geçtiğinin kanıtı gibi. Kendisini tanıyıp şarkılarıyla eğlenen bir neslin unutulmaz şarkılarından bir liste hazırladık... İşte o unutulmaz şarkılar!

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1. Metin Arolat - Dert Değil

2. Metin Arolat - Elveda

3. Metin Arolat - Karavan

4. Metin Arolat - Psikoloji

5. Metin Arolat - Sarı Saçların

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6. Metin Arolat - Kabul Et

7. Metin Arolat - Kalpten Giderim

8. Metin Arolat - Gidenlere Yandım

9. Metin Arolat - Vay Vay Vayyy

10. Metin Arolat - Ruhum Seninle

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11. Metin Arolat - Yanıyorum

12. Metin Arolat - Ah Ne Yalan

13. Metin Arolat - Ayrı Masallar

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