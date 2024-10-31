Onu Özlüyoruz: 90'ların Neşe Dolu Adamı Metin Arolat'tan Bizlere Hatıra Kalan 13 Şarkı

90'ların enerji dolu, neşeli adamı Metin Arolat'ın ani ölümüyle hepimiz çok üzüldük. Ölümünün üzerinden 40 gün geçmesi de zamanın ne çabuk geçtiğinin kanıtı gibi. Kendisini tanıyıp şarkılarıyla eğlenen bir neslin unutulmaz şarkılarından bir liste hazırladık... İşte o unutulmaz şarkılar!