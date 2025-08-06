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Online Alışverişte En Çok Harcama Yapılan 10 Ürün Grubu

etiket Online Alışverişte En Çok Harcama Yapılan 10 Ürün Grubu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 14:01

Sepete at, tamamlandı! Hayatın temposu hızlandıkça, online alışveriş adeta yeni bir yaşam tarzına dönüştü. Evde, işte, otobüste... Canımız ne isterse bir tık uzağımızda. Ama bu konforun da bir faturası var! 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok hangi ürün gruplarına harcama yapıyoruz, hangileri sepetin yıldızı oluyor birlikte bakalım.

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10. Akıllı ev aletleri!

Zaman kıymetli, teknoloji yardım eli gibi. Sabah kalkınca kahveni otomatik hazırlayan bir makine, evi süpüren bir robot ya da pratik şekilde yemek pişiren bir airfryer… Bu cihazlar, günlük hayatta vazgeçilmez haline geldi.

9. Evcil hayvan ürünleri...

Kedi maması, köpek tarağı, hamster çarkı... Evcil hayvanı olan herkes, onların da ihtiyaçlarını internetten karşılıyor artık. Çünkü kim taşımak ister 15 kiloluk mama torbasını marketten? Üstelik online’da daha uygun fiyatlı ve çeşitli seçenekler var. Minik dostlarımızın bakımı da artık birkaç tıkla halloluyor. Bu kategori, sadık hayvan dostlarının sepetlerinde kalıcı yerini çoktan aldı.

8. Kitap, oyun, film ve hobi ürünleri...

'Bu aralar biraz kitap okuyayım', 'Evde canım sıkılıyor, bir puzzle yapayım', 'Yeni çıkan oyunu alayım' gibi cümleler seni anlatıyor olabilir. Kitap okuma alışkanlığı dijitalleşmeyle azalmadı, tam tersine online kitap alışverişi patladı. Dijital oyun kodları, masaüstü oyunları, boyama setleri gibi hobiler de gün geçtikçe daha çok insanın hayatına giriyor. Bu kategori özellikle zihinsel rahatlama ve “kendi zamanını yaratma” arayışında olanlara hitap ediyor.

7. Telefon aksesuarları!

Şarj kablosu bozuldu, yeni bir kılıfa ihtiyaç var, ekran koruyucu çatladı... Tanıdık geldi mi? Telefon aksesuarları küçük ama sürekli ihtiyaç duyulan ürünler. Ucuz olmaları nedeniyle genellikle fark edilmeden sepete ekleniyorlar ama yıl sonu hesaplamasında hatırı sayılır bir harcama oluşturdukları kesin. Ayrıca kablosuz şarj aletleri, powerbank’ler, tripodlar gibi teknolojik aksesuarlar da bu alanda dikkat çekiyor.

6. Spor Giyim ve ekipmanları...

Pandemiden sonra evde spor alışkanlığı kolay kolay kaybolmadı. İnsanlar artık spor salonuna gitmeden de fit kalmanın yollarını arıyor. Pilates topu, yoga matı, direnç bantları, ağırlık setleri... Ve tabii şık spor kıyafetler. Bu kategori özellikle gençler arasında oldukça popüler. Çünkü spor sadece sağlık değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı.

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5. Ev, mobilya ve dekorasyon eşyaları...

“Şu boş duvara bir tablo lazım”, “Mutfakta azıcık ışık olsa güzel olur” gibi cümlelerle başlayan alışveriş çılgınlığı... Evet, hepimiz daha estetik, daha konforlu alanlar yaratmanın peşindeyiz. Dekoratif mumlardan çalışma masalarına, renkli yastıklardan balkon çiçekliklerine kadar aklınıza ne gelirse online’da var. Özellikle küçük ev aletleri ve pratik düzenleyiciler bu kategoriyi büyüten detaylardan.

4. Kozmetik ve kişisel bakım!

TikTok’ta bir “before–after” videosu gördükten sonra o serum sepetine girmesin mi? Göz altı maskeleri, saç bakım yağları, doğal sabunlar, güneş kremleri derken güzellik rutini artık parmaklarımızın ucunda. 2025’te özellikle vegan, cruelty-free ve doğal içerikli ürünler çok revaçta. Kadın kullanıcıların ilgisi büyük ama erkek bakım ürünlerinde de ciddi bir artış var.

3. Elektronik ve teknolojik ürünler...

Telefonlar, tabletler, kablosuz kulaklıklar, laptoplar, oyun konsolları... Bu liste uzayıp gider. Hele ki teknoloji düşkünleri için, bu kategori hem heyecan hem tehlike demek. 2025’te robot süpürge, airfryer ve akıllı saat gibi ürünler de sepette yerini sağlamlaştırdı. 'Yeni model çıkmış, fiyatı da uygun' diyerek birçok kişi alışverişin bu alanına kayıyor.

2. Giyim, ayakkabı ve aksesuar...

'İndirime girmiş, sepete atayım da bakarız' diye başlayan cümlelerin sonu genellikle kart çekiminde bitiyor. Online giyimde ürün çeşitliliği sonsuz, beden karşılaştırmaları kolay, iade süreci basit. Bir de kargo hızlıysa... İşte o zaman moda ayağımıza geliyor. Özellikle kampanya dönemlerinde (bakınız: 11.11, yılbaşı, yaz indirimi) bu kategori resmen patlama yaşıyor. Hem kadınlar hem erkekler için her şey tek ekranda. Düğün kombini mi arıyorsun, evde takılmalık hoodie mi?

1. Hazır yemek ve gıda siparişleri...

'Ne pişirsem?' derdine son! Özellikle yoğun şehir hayatında, yemek uygulamaları kurtarıcı oldu. Dışarı çıkmaya üşenenler, ofisten sipariş verenler, akşam yemeğini şipşak çözmek isteyenler... Sonuç? Online alışverişin birincisi bu kategori!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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