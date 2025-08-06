Online Alışverişte En Çok Harcama Yapılan 10 Ürün Grubu
Sepete at, tamamlandı! Hayatın temposu hızlandıkça, online alışveriş adeta yeni bir yaşam tarzına dönüştü. Evde, işte, otobüste... Canımız ne isterse bir tık uzağımızda. Ama bu konforun da bir faturası var! 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok hangi ürün gruplarına harcama yapıyoruz, hangileri sepetin yıldızı oluyor birlikte bakalım.
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10. Akıllı ev aletleri!
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9. Evcil hayvan ürünleri...
8. Kitap, oyun, film ve hobi ürünleri...
7. Telefon aksesuarları!
6. Spor Giyim ve ekipmanları...
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5. Ev, mobilya ve dekorasyon eşyaları...
4. Kozmetik ve kişisel bakım!
3. Elektronik ve teknolojik ürünler...
2. Giyim, ayakkabı ve aksesuar...
1. Hazır yemek ve gıda siparişleri...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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