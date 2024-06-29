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Online Alışverişlerde Kullanılan 3D Secure Nedir? Neden Önemlidir?

etiket Online Alışverişlerde Kullanılan 3D Secure Nedir? Neden Önemlidir?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 14:01

3D Secure, online alışverişlerde kullanılan bir güvenlik protokolüdür ve var olma nedeni kart sahiplerinin korunmasını sağlamak. Online alışverişin katlanarak arttığı bu zamanda 3D Secure bir nimet diyebiliriz. Peki tam olarak bu süreç nasıl işliyor? Gelin birlikte bakalım...

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"Three-Domain Secure" anlamına gelen 3D Secure, online alışverişlerde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kullanılır.

"Three-Domain Secure" anlamına gelen 3D Secure, online alışverişlerde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kullanılır.

3D Secure, ödeme işleminin üç alanı arasında güvenli bir iletişim sağlar.

  • Kart Sahibi Alanı: Kart sahibinin kullandığı cihaz veya tarayıcı. 

  • Kart Veren Banka Alanı: Kartı veren bankanın güvenlik sistemi. 

  • İşlem Yapan Satıcı Alanı: Satıcının veya mağazanın ödeme sistemi.

Bu protokolün en yaygın uygulamaları Visa'nın Verified by Visa, Mastercard'ın Mastercard SecureCode, American Express'in SafeKey ve Discover'ın ProtectBuy sistemleri.

Peki 3D Secure nasıl çalışıyor?

Peki 3D Secure nasıl çalışıyor?

3d Kart sahibi, bir online alışveriş sitesinde ödeme yapmayı seçer. Ödeme sayfasında kart bilgileri girildikten sonra, kart sahibi banka tarafından sağlanan doğrulama sayfasına yönlendirilir. Akabinde kart sahibi, genellikle bir şifre, SMS ile gönderilen tek kullanımlık bir kod veya biyometrik doğrulama (parmak izi, yüz tanıma) gibi bir ikinci faktör ile kimliğini doğrular. Doğrulama başarılı olursa, banka işlemi onaylar ve ödeme tamamlanır.

3D Secure, çevrimiçi kredi ve banka kartı işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı sağlar.

3D Secure, çevrimiçi kredi ve banka kartı işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı sağlar.

Bu protokol, kart sahibi ile kart veren banka arasında kimlik doğrulama sürecini devreye sokar ve dolandırıcılık riskini minimuma indirir. Güvenli alışverişin kapısı da diyebiliriz aslında.

3D Secure’in iki ana versiyonu bulunuyor.

3D Secure’in iki ana versiyonu bulunuyor.

3D Secure 1.0 ve 3D Secure 2.0. 3D Secure 2.0, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve mobil ödemeleri desteklemek amacıyla geliştirilmiş, daha modern ve esnek bir yapıya sahip.

3D Secure sistemi, kart veren bankaların ve işyerlerinin işbirliği ile çalışıyor.

3D Secure sistemi, kart veren bankaların ve işyerlerinin işbirliği ile çalışıyor.

İşyerleri, bu güvenlik protokolünü destekleyen ödeme ağ geçitleri kullanarak, müşterilerinin işlemlerini güvence altına alır. 3D Secure, müşteri korumasını artırırken, bazen ek adımlar gerektirdiği için kullanıcı deneyimini karmaşıklaştırıyor. Ancak, 3D Secure 2.0 bu sorunu ele alarak, daha hızlı ve kullanıcı dostu bir doğrulama süreci sunuyor.

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3D Secure, online dolandırıcılık riskini azaltarak hem kart sahibini hem de satıcıyı korur. Ekstra doğrulama adımı sayesinde, çalıntı kartlarla yapılan işlemler zorlaşır.

3D Secure, online dolandırıcılık riskini azaltarak hem kart sahibini hem de satıcıyı korur. Ekstra doğrulama adımı sayesinde, çalıntı kartlarla yapılan işlemler zorlaşır.

Müşteriler, güvenli bir ödeme yöntemi kullanıldığını bilerek alışveriş yaparken kendilerini daha rahat hissederler. Bu, satıcıların güvenilirliğini artırır ve müşteri memnuniyetini yüksek seviyelere çıkartır.

Son olarak, 3D Secure neden önemli?

3D Secure, çevrimiçi ödemelerde ek bir güvenlik katmanı sağlayarak, kart sahibinin kimliğini doğrulamak için bir şifre veya tek kullanımlık kod gerektirir. Bu, dolandırıcılık riskini azaltır ve hem kart sahiplerinin hem de satıcıların güvenliğini korumaya alır. Ayrıca, iş yerlerine dolandırıcılık durumunda maddi sorumluluktan korunma avantajı da sunar. Siz siz olun, önlemden vazgeçmeyin!

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