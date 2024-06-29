Online Alışverişlerde Kullanılan 3D Secure Nedir? Neden Önemlidir?

3D Secure, çevrimiçi ödemelerde ek bir güvenlik katmanı sağlayarak, kart sahibinin kimliğini doğrulamak için bir şifre veya tek kullanımlık kod gerektirir. Bu, dolandırıcılık riskini azaltır ve hem kart sahiplerinin hem de satıcıların güvenliğini korumaya alır. Ayrıca, iş yerlerine dolandırıcılık durumunda maddi sorumluluktan korunma avantajı da sunar. Siz siz olun, önlemden vazgeçmeyin!