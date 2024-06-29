Online Alışverişlerde Kullanılan 3D Secure Nedir? Neden Önemlidir?
Online Alışverişlerde Kullanılan 3D Secure Nedir? Neden Önemlidir?
3D Secure, online alışverişlerde kullanılan bir güvenlik protokolüdür ve var olma nedeni kart sahiplerinin korunmasını sağlamak. Online alışverişin katlanarak arttığı bu zamanda 3D Secure bir nimet diyebiliriz. Peki tam olarak bu süreç nasıl işliyor? Gelin birlikte bakalım...
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"Three-Domain Secure" anlamına gelen 3D Secure, online alışverişlerde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kullanılır.
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Peki 3D Secure nasıl çalışıyor?
3D Secure, çevrimiçi kredi ve banka kartı işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı sağlar.
3D Secure’in iki ana versiyonu bulunuyor.
3D Secure sistemi, kart veren bankaların ve işyerlerinin işbirliği ile çalışıyor.
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