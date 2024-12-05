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Onedio Video Ekibi En Kısa Erkek Ünlüleri Tahmin Etti!

Onedio Video Ekibi En Kısa Erkek Ünlüleri Tahmin Etti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.12.2024 - 14:52

Onedio video ekibi bu kez de Oğuzhan Koç, Yalın, Ceza, Oğuzhan Uğur ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerin boylarını tahmin etmeye çalıştı. Ortaya ise eğlenceli görüntüler çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/-Zo_7J...
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Onedio video ekibi bu kez Oğuzhan Koç, Yalın, Ceza, Oğuzhan Uğur ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerin boylarını tahmin etmeye çalıştı.

Onedio video ekibi bu kez Oğuzhan Koç, Yalın, Ceza, Oğuzhan Uğur ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerin boylarını tahmin etmeye çalıştı.

Bakalım siz kaç ünlü ismin boyunu tahmin edebileceksiniz!

Bakalım siz kaç ünlü ismin boyunu tahmin edebileceksiniz!

İşte o anlar 👇🏻

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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