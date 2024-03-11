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Önce Linçlemişlerdi! Eski Eşi Tarafından Katledilen Merve Bayer'in Annesine Binlerce Yorum Geldi

Önce Linçlemişlerdi! Eski Eşi Tarafından Katledilen Merve Bayer'in Annesine Binlerce Yorum Geldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 08:48

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından tabancayla öldürülen satış danışmanı Mervegül Bayer’in (31) annesi gelinliği ateşe vermiş, ağıt yakmıştı. O videoya binlerce destek mesajı geldi.

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Tarsus, Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana gelen olayda, bir kadın daha canice öldürüldü.

Tarsus, Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana gelen olayda, bir kadın daha canice öldürüldü.

İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile görüşmek istedi ancak konuşma tartışmaya döndü.

İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile görüşmek istedi ancak konuşma tartışmaya döndü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Olayın haberlere konu olmasının ardından Bayer'in son Twitter (X) paylaşımının altına kanımızı donduran yorumlar gelmişti.

Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Olayın haberlere konu olmasının ardından Bayer'in son Twitter (X) paylaşımının altına kanımızı donduran yorumlar gelmişti.

Henüz olayın şokunu atlatamadan gelen yorumlar insanlığımızdan utandırdı. Son olarak genç kadının acılı annesi olayın ardından bir video ile sosyal medyada gündem oldu.

Henüz olayın şokunu atlatamadan gelen yorumlar insanlığımızdan utandırdı. Son olarak genç kadının acılı annesi olayın ardından bir video ile sosyal medyada gündem oldu.
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Bu kez ise o videoya sayısız destek mesajı geldi: "Kadınlar susmayın!"

Bu kez ise o videoya sayısız destek mesajı geldi: "Kadınlar susmayın!"

İşte o anlar:

Avukat Feyza Altun yorum yapanlardan biri oldu.

Avukat Feyza Altun yorum yapanlardan biri oldu.
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İşte kullanıcıların yorumları...

İşte kullanıcıların yorumları...
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