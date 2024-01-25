Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Ön Sevişmenin Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Faydası

etiket Ön Sevişmenin Daha Önce Hiç Duymadığınız 10 Faydası

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 23:46

Ön sevişme partnerlerin cinsel birleşmeye fizyolojik ve psikolojik olarak hazırlanma sürecidir. 

Peki ön sevişmenin faydaları neler? 

Gelin birlikte inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Partnerinizle birbirinize eskisinden daha yakın hissedersiniz.

Şehvetli ön sevişme sohbete girdiğinde seks inanılmaz derecede heyecanlı hale gelir. Ön sevişme sadece yatak odasındaki maceraları artırmakla kalmaz, aynı zamanda sizi ve partnerinizi her zamankinden daha yakınlaştırır.

2. Ön sevişme, vücudunuzu penetrasyondan veya oral seksten maksimum zevk almaya hazırlayan, cinsel penetrasyondan önce aldığınız zevke odaklanır.

Ön sevişme orgazm olmaya daha çok yakınlaştırır.

3. Ön sevişme bedeni zevk almaya hazırlar.

Çok fazla öpüşme ve dokunma söz konusu olduğunda, zevk zaten en üst düzeye çıkar.

4. Partnerlerin daha derin bir fiziksel ve duygusal düzeyde bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Oysa anın sıcağında cinsel ilişki sadece fiziksel zevkle ilgili olabilir. Ön sevişme sizi partnerinizle duygusal olarak bağlar çünkü ikiniz de birbirinize çok yakınsınız.

5. Öpüşme, okşama ve sarılma gibi eylemler, vücudunuzdaki zengin zevkleri harekete geçirmeye yardımcı olur.

Tutku ve heyecan dolu bir 'eğlenceyi' teşvik eden öncül budur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pek çok insan ön sevişmenin sadece sekste canlandırıcı duygular uyandırmak için işe yaradığına ve sağlık açısından herhangi bir faydası olmadığına inanıyor. Fakat aslında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

7. Sinirleri ve beyni uyararak, ruhun heyecanlanmasına yardımcı olur.

Bu da hem mental hem de fiziksel olarak sizi gençleştirmeyi sağlar.

8. Yaşlanmaya karşı daha iyi direnç gösterme ve yaşamı uzatma yeteneğine sahiptir.

Bu özelliği sayesinde kalp sağlığını korur.

9. Pelvis kaslarını güçlendirir.

Prostat sağlığını korur, uykuya geçişi kolaylaştırır.

10. Daha uzun yaşamayı sağlar.

Fiziksel aktivite yerine geçip, kan basıncını düşürür. O zaman ne yapıyormuşuz? Ön sevişmeyi atlamıyormuşuz! 😅

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın