Ahu Tuğba'nın Ölümünü Hala Kabullenemeyen Biricik Kızı Anjelik'in Veda Paylaşımı Yürek Burktu!
Ahu Tuğba'nın Ölümünü Hala Kabullenemeyen Biricik Kızı Anjelik'in Veda Paylaşımı Yürek Burktu!
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin yokluğuna alışamıyor. Annesinin sosyal medya hesabını kullanarak onun anısını yaşatan Anjelik, Amerika’ya dönmeden önce yaptığı son paylaşımla herkesi duygulandırdı. “Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak” diyen Calvin, annesiz geçen günlerin kendisini daha da yıprattığını dile getirdi.
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Yeşilçam’ın efsane ismi Ahu Tuğba, 2024 yılında ABD’de hayatını kaybetmiş ve ölüm haberi sanat camiasında büyük yankı uyandırmıştı.
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Sevenlerini yasa boğan vefat en çok da kızı Anjelik Calvin’i derinden sarsmıştı.
Annesinin ölümünün ardından Türkiye’ye gelen ve burada yas sürecini geçiren Calvin, annesinin mezarını bırakıp Amerika’ya dönmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu anlatan bir paylaşım yaptı.👇
Annesinin hatıralarıyla dolu Miami sahilinden seslenen Anjelik, “Bu ilk sensiz Amerika uçuşum olacak. Beni doğurduğun yerdeyim… Sensiz gideceğim” diyerek içini döktü.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda annesinin ölümünü kabullenemediğini söyleyen Calvin, “Anne çok acı çekiyorum. Anneme kavuşmak istiyorum” sözleriyle sevenlerini endişelendirmişti.
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Yaşadığı kaybın acısını anlatan Calvin, “Sabah uyanırken daha da zor oluyor. Uyandığımda komaya giriyorum sanki” diyerek yas sürecinin kendisi için nasıl geçtiğini dile getirmişti.
Öte yandan Ahu Tuğba’nın ölüm raporu da tamamlandı. Anjelik Calvin, annesinin hipertansiyona bağlı kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
“Tansiyon yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş” diyen Calvin, annesinin sağlık sorunlarıyla uzun zamandır mücadele ettiğini de belirtti.
Türkiye’de akrabalarının desteğiyle biraz olsun toparlanmaya çalışan Anjelik, artık Amerika’daki hayatına dönmek zorunda olduğunu açıkladı.
Çifte vatandaş olduğu için resmi işlemleri tamamlamak zorunda kalan Calvin, ABD’deki işine geri döneceğini söyledi. Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) mensubu olan Calvin, “Teşkilatıma geri döneceğim, ekmeğimi kazanmak zorundayım” diyerek dönüş kararını duyurdu.
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Anjelik’in, annesinin hatırasını yaşatmaya devam edeceği kesin. Ancak onsuz geçecek Amerika günlerinin onun için ne kadar zor olacağını şimdiden tahmin etmek güç değil…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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